«После инцидента на поле Хант нуждался в длительном лечении из-за травмы головы от врачей клубов и медицинского персонала. Его доставили в больницу в 23:00. Мы хотели бы поблагодарить врачей обоих клубов, сотрудников службы безопасности и стюардов клуба за отличную заботу и быстрые действия», — говорится в сообщении клуба.