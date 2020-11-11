Официальный сайт Футбольной ассоциации Англии объявил об отставке главы организации Грега Кларк

«Как человек, который любит футбол и посвятил десятилетия служению нашей игре, будет правильно поставить интересы футбола на первое место.

2020-й был сложным годом, и я некоторое время рассматривал возможность уйти в отставку, чтобы уступить место новому главе. Теперь завершена смена генерального директора, у нас отличное исполнительное руководство.

Мои неприемлемые слова перед парламентом оказали медвежью услугу нашей игре и тем, кто ее смотрит, играет, судит и руководит. Это укрепило мою решимость двигаться дальше. Я глубоко опечален тем, что обидел различных людей в футболе», — сказал Кларк.

Временнно исполняющим обязанности президента ФА назначен Питер Маккормик.

We can confirm that Greg Clarke has stepped down from his role as our chairman.



Peter McCormick will step into the role as interim FA Chairman with immediate effect and the FA Board will begin the process of identifying and appointing a new chair in due course. — The FA (@FA) November 10, 2020

Ранее Кларк, занимающий также пост вице-президента ФИФА, извинился перед футбольной общественностью за использованную фразу о «цветных футболистах».