Названы претенденты на место Дзюбы в сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов
назвал имена претендентов на место нападающего Артема Дзюбы в составе национальной команды на ноябрьские матчи.
«Один игрок выбывает, его должны менять. Каждый своё что-то привносит. Надо давать возможность себя проявлять», — приводит слова Черчесова радиостанция «Говорит Москва».
Как сообщал «Рамблер», несколько дней назад в Сети появилось видео, на котором футболист занимается самоудовлетворением.
Позже спортсмен пояснил, что он ожидал подобного развития событий, поскольку пару недель назад его телефон взломали. Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс.
Главный тренер национальной футбольной команды Станислав Черчесов заявил, что было решено не приглашать Дзюбу на сборы. По его словам, сборная должна готовиться к ноябрьским матчам с Молдавией, Турцией и Сербией, «не отвлекаясь на посторонние вещи».