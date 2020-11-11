Названы претенденты на место Дзюбы в сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал имена претендентов на место нападающего Артема Дзюбы в составе национальной команды на ноябрьские матчи.

«Один игрок выбывает, его должны менять. Каждый своё что-то привносит. Надо давать возможность себя проявлять», — приводит слова Черчесова радиостанция «Говорит Москва».

Как сообщал «Рамблер», несколько дней назад в Сети появилось видео, на котором футболист занимается самоудовлетворением.

Позже спортсмен пояснил, что он ожидал подобного развития событий, поскольку пару недель назад его телефон взломали. Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс.