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Диего Марадона выписан из больницы после операции на мозге 

ТК «Звезда» и ещё 1 12 ноября 2020
Диего Марадона выписан из больницы после операции
Фото: Gabriel Sotelo, imago-images.de, Globallookpress
Легенда мирового футбола провел восемь дней в клинике в Оливосе (Аргентина), где ему успешно удалили субдуральную гематому.
Бывший игрок и тренер сборной Аргентины по футболу Диего Марадона покинул больницу в городе Оливос, где ему на прошлой неделе была сделана операция по удалению субдуральной гематомы. Марадона перенес операцию на мозге 4 ноября, после чего оставался в медицинском учреждении еще восемь дней.

«Он преодолел самый трудный и деликатный момент в своей жизни. К счастью, сейчас он чувствует себя хорошо, и полон решимости выздороветь наилучшим образом», — цитирует Football Italia адвоката тренера Матиаса Морлу.

Юрист отметил, что 60-летний Диего Марадона думает только о выздоровлении, окружив себя своими близкими. Спортсмену необходимы забота и спокойствие. В июне лечащий врач бывшего футболиста сообщил, что его знаменитый пациент справился с наркотической зависимостью, однако у него есть проблемы с алкоголем.
Марадона является чемпионом мира 1986 года и считается одним из лучших футболистов ХХ века. Аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА. Всего за свою карьеру он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины — 113 матчей, 50 мячей.
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Футбол , Диего Марадона , УЕФА
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