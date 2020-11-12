Диего Марадона выписан из больницы после операции

Легенда мирового футбола провел восемь дней в клинике в Оливосе (Аргентина), где ему успешно удалили субдуральную гематому.

Бывший игрок и тренер сборной Аргентины по футболу Диего Марадона покинул больницу в городе Оливос, где ему на прошлой неделе была сделана операция по удалению субдуральной гематомы. Марадона перенес операцию на мозге 4 ноября, после чего оставался в медицинском учреждении еще восемь дней.

«Он преодолел самый трудный и деликатный момент в своей жизни. К счастью, сейчас он чувствует себя хорошо, и полон решимости выздороветь наилучшим образом», — цитирует Football Italia адвоката тренера Матиаса Морлу.

Юрист отметил, что 60-летний Диего Марадона думает только о выздоровлении, окружив себя своими близкими. Спортсмену необходимы забота и спокойствие. В июне лечащий врач бывшего футболиста сообщил, что его знаменитый пациент справился с наркотической зависимостью, однако у него есть проблемы с алкоголем.