Игрок Германии назвал футболистов марионетками ФИФА

Игрок сборной Германии и мадридского "Реала" Тони Кроос раскритиковал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международную федерацию футбола (ФИФА) за насыщенный график матчей для команд, передает AP News.
По словам игрока, если бы существовал профсоюз футболистов, который мог бы принимать участие в решениях, то футболисты не играли бы матчи Лиги наций и не готовились бы к расширению чемпионата мира.
Кросс отмечает, что система заточена на то, чтобы высасывать все средства из соревнований, а игроков доводить до физического предела.
"Футболисты — марионетки ФИФА и УЕФА. У них никто ничего не спрашивает", — добавил он.
Ранее сборная Германии с минимальным счетом обыграла национальную команду Чехии.