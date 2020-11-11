Игрок Германии назвал футболистов марионетками ФИФА

По словам игрока, если бы существовал профсоюз футболистов, который мог бы принимать участие в решениях, то футболисты не играли бы матчи Лиги наций и не готовились бы к расширению чемпионата мира.

Кросс отмечает, что система заточена на то, чтобы высасывать все средства из соревнований, а игроков доводить до физического предела.

"Футболисты — марионетки ФИФА и УЕФА. У них никто ничего не спрашивает", — добавил он.

Ранее сборная Германии с минимальным счетом обыграла национальную команду Чехии.