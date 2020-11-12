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Встречайте: у нас появилась новая сборная России! И за неё нельзя не болеть 

Чемпионат.com и ещё 1 3 часа назад
Встречайте: у нас появилась новая сборная России!
Фото: Дмитрий Голубович/Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
Нынешний состав — самый интересный за несколько лет. Ждали молодёжь? Пожалуйста.
Пауза на матчи сборных для многих болельщиков — страшная мука. Клубный футбол для таких людей интереснее, а сборная — лишний перерыв, в котором игроки «своего» клуба могут получить травму. Плюс сборную у нас вообще не очень любили. Почти всегда. Виноваты и провалы, и скандалы, и клубные предпочтения болельщиков. Да, хорошие эмоции сборная тоже дарила, но редко — чудесный Евро-2008, отбор на чемпионат мира 2010-го (за скобки можно вывести матч со Словений) и, конечно, чемпионат мира 2018 года. Ведь ещё никто не забыл, «как мы этих испанцев обыграли». Да и не забудут никогда.
После той самой победы над испанцами сборную почему-то стали любить меньше. Хотя на Евро-2020 она вышла без проблем, сенсационных провалов не было (а вот у наших клубов их было даже слишком много). Но любовь всё-таки снова прошла. Наверное, некоторым просто не нравился Дзюба. И не нравился — это ещё мягко сказано. Кто-то ещё устал от не сильно меняющегося состава — два года прошло, а почти одни и те же лица. Но ноябрь 2020-го может всё поменять.
Дзюбы сейчас в сборной нет. Можно спорить с решением Черчесова отцепить его (думается, что только на время) от команды. Можно много раз повторять, что спорт здесь ни при чём. Но сейчас команда сыграет без своего лидера последних двух лет. И многих, как бы это ни было странно, это радует. Но главное сейчас — не Дзюба.
Главное сейчас — это Сафонов, Дивеев, Евгеньев, Живоглядов, Мостовой, Кучаев, Обляков, Лесовой, Фомин, Чалов, Бакаев и Соболев. Большинство вызваны в сборную впервые. Соболев, Мостовой и Фомин уже выходили на поле в составе сборной, но времени провели на поле мало. Чалов тоже немного отыграл против Бельгии и Казахстана, но нынешний Фёдор — совсем другой футболист.
А теперь чуть подробнее о каждом из игроков. Сафонов вытащил «Краснодар» в ЛЧ и считается самым перспективным вратарём в России. Да, были помарки, но у кого из нынешних вратарей сборной их не было? Дивеев и Обляков — основные футболисты лидера чемпионата ЦСКА. Евгеньев выводил «Динамо» на матч с «Локомотивом» в качестве капитана и открыл счёт. Как и Лесовой, который забивает за «Динамо» уже три тура подряд. У Фомина, кстати, два гола в последних трёх матчах (тоже за «Динамо»). Мостовой на прошлой неделе чуть не похоронил «Лацио», Живоглядов рубился против Суареса, Фелиша и Комана в ЛЧ. Вызов Бакаева — скорее вынужденная мера и аванс (в изначальном списке его не было), но для Зелимхана настал момент «сейчас или никогда», тем интереснее будет за ним наблюдать. А о новой роли Чалова для ЦСКА вчера писал коллега Панков. И все они недавно вывели нашу молодёжку на Евро.
Соболев в этой компании стоит особняком. Он не выводил молодёжку на Евро, но из-за временного отсутствия Дзюбы и Заболотного именно на Александра, скорее всего, сделает ставку Черчесов. А ещё Соболев забил пять голов за «Спартак» в этом сезоне (когда лучший результат в команде — шесть) и отличился в дебютном матче за сборную.
Но крутая у сборной не только молодёжь. Антон Миранчук тащит «Локо» в ЛЧ, Алексей — спасает «Аталанту» от поражения с «Интером» и ловит респекты со всей России. Зобнин и Джикия — лидеры «Спартака», а сейчас, вместе с Оздоевым, ещё и сборной. За ролью нынешних старожилов команды наблюдать будет не менее интересно, чем за молодежью.
Сейчас сборная должна лишиться неадекватного хейта со стороны болельщиков. Хейта к сборной в принципе быть не должно, но сейчас настал тот момент, когда причины для этого хейта брать просто неоткуда. Ни один из игроков сборной не был замешан в репутационных скандалах. Ни один из игроков сборной не ассоциируется у болельщиков с неудачами прошлых лет (можно с натяжкой назвать Жиркова, но кому вообще в голову может прийти не поддерживать национальную команду из-за наличия в ней Юрия?). Даже любителям поболеть в сборной «за своих» состав сейчас идеально подходит — представителей самых популярных в РПЛ клубов в команде предостаточно.
Так что поздравляю. У нас есть новая сборная России. За ней хочется жадно смотреть, за неё хочется болеть, в неё хочется верить.
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Футбол , Статьи , Антон Миранчук , Спартак , Локомотив , ЦСКА , Динамо , СБОРНАЯ РОССИИ
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