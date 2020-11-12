Сборная России получила нового капитана

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Матч между сборными Молдавии и России пройдет в четверг в Кишиневе, начало — 20:00 мск.

В основной состав сборной Молдавии на предстоящий матч вошли четыре игрока, ранее выступавших в чемпионате России: голкипер Станислав Намашко , защитники Александр Епуряну, Игорь Армаш и полузащитник Евгений Чеботару . Епуряну является лидером сборной по проведенным матчам — он сыграет 94-ю встречу в составе национальной команды и выйдет на поле с капитанской повязкой. Полностью состав выглядит следующим образом: вратарь Намашко; защитники Ион Жардан , Епуряну, Армаш, Серджиу Платицэ; полузащитники Чеботару, Ион Платицэ, Вадим Рацэ, Михаил Каймаков и Олег Рябчук; нападающий Ион Николаеску.

В воскресенье главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил о том, что Артем Дзюба , являвшийся капитаном сборной России, отцеплен от состава национальной команды перед ноябрьским сбором. Причиной подобного решения стало появившееся в социальных сетях скандальное видео с футболистом.

15 и 18 ноября команда под руководством Черчесова сыграет на групповом этапе Лиги наций со сборными Турции и Сербии соответственно. Все матчи пройдут в гостях.