Сборная России без Дзюбы не забила Молдавии 

Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Молдавии в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Россияне нанесли 18 ударов по воротам соперника, пять из них попали в створ ворот. Восемь раз российские игроки пробили мимо ворот.

В свою очередь, футболисты Молдовы нанесли 4 удара, два из них мимо ворот.

Российские футболисты не могут победить четвертую игру подряд. Ранее россияне проиграли Швеции (1:2) в товарищеском матче, а также сыграли вничью с Турцией (1:1) и Венгрией (0:0) в рамках Лиги наций.

Напомним, что в составе команды не было нападающего Артема Дзюбы. Тренер россиян Станислав Черчесов принял решение не вызывать Дзюбу в сборную из-за секс-скандала с его участием.

Следующую игру сборная России проведет 15 ноября — ей предстоит выездной матч с Турцией в Лиге наций. 18 ноября российская команда встретится с футболистами из Сербии в Белграде.