Роналду захотел остаться в «Ювентусе»

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Как подменить прошлое
Как подменить прошлое Cмотрите в Okko ⟶
Матч-центр
6 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Сочи
Сочи
1 1
Уфа Уфа
6 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Эльче
Эльче
1 1
Сельта Сельта
6 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вердер
Вердер
1 1
Кёльн Кёльн
6 ноября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
0 0
Бёрнли Бёрнли
Саутгемптон
Саутгемптон
2 0
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
7 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Урал
Урал
2 2
Спартак М Спартак М
Арсенал
Арсенал
1 1
Ротор Ротор
Тамбов
Тамбов
0 1
Ахмат Ахмат
7 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Уэска
Уэска
1 1
Эйбар Эйбар
Барселона
Барселона
5 2
Бетис Бетис
Севилья
Севилья
1 0
Осасуна Осасуна
7 ноября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
0 3
Герта Герта
Штутгарт
Штутгарт
2 2
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
3 0
Фрайбург Фрайбург
7 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Эвертон
Эвертон
1 3
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
4 1
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Челси
Челси
4 1
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
8 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Химки
Химки
2 0
Рубин Рубин
ЦСКА
ЦСКА
2 0
Ростов Ростов
Динамо М
Динамо М
5 1
Локомотив М Локомотив М
8 ноября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Хетафе
Хетафе
1 3
Вильярреал Вильярреал
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
2 0
Гранада Гранада
Вальядолид
Вальядолид
2 1
Атлетик Б Атлетик Б
8 ноября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
2 1
Хоффенхайм Хоффенхайм
Байер
Байер
4 3
Боруссия М Боруссия М
8 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
0 1
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Лестер Сити
Лестер Сити
1 0
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Манчестер Сити
Манчестер Сити
1 1
Ливерпуль Ливерпуль
20 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Осасуна
Осасуна
23:00
Уэска Уэска

Роналду намерен остаться в «Ювентусе» до конца контракта 

Sport24 и ещё 6 9 часов назад
Роналду захотел остаться в «Ювентусе»
Фото: Reuters
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не намерен уходить из клуба. Об этом сообщает AS.
Ранее в СМИ появилась информация, что туринский клуб летом 2021 года попробует обменять Роналду на форварда «ПСЖ» Неймара. Контракты обоих звездных футболистов истекают в 2022 году, а переговоры о продлении пока идут очень тяжело. Это связано, помимо прочего, с непростой финансовой ситуацией, сложившейся в мире из-за пандемии коронавируса.
Однако, как стало известно, португалец ничего не знает о намерениях итальянского клуба. В любом случае он не собирается покидать «Ювентус», где чувствует себя очень комфортно. Кроме того, его семья очень хорошо вклинилась в жизнь в Италии, поэтому он планирует выполнить контракт.
В нынешнем сезоне Роналду провел за «Ювентус» 5 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 1 голевой пас. На счету Неймара 6 матчей, 2 гола и 4 результативные передачи.
Видео дня. Названы лучшие игроки 8-го тура АПЛ
Sport24: последние новости
Орлов заподозрил в сливе в интернет компрометирующего видео с Дзюбой болельщиков «Краснодара» Орлов заподозрил в сливе в интернет компрометирующего видео с Дзюбой болельщиков «Краснодара» Лопырева: «Как можно было Молдове не забить? Ну вы чего?» Лопырева: «Как можно было Молдове не забить? Ну вы чего?» Боярский: «Сборной России не хватало Дзюбы. Он заводной мужик» Боярский: «Сборной России не хватало Дзюбы. Он заводной мужик»
Футбол , Криштиану Роналду
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Топ-5 голов восьмого тура Английской Премьер-лиги
02:02
Топ-5 голов восьмого тура Английской Премьер-лиги
Премьер-лига
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
00:13
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
Экс-вратарь ЦСКА предсказал судьбу Дзюбы
02:32
Экс-вратарь ЦСКА предсказал судьбу Дзюбы
Футбол
«Сердце остановилось прямо на вокзале»
00:52
«Сердце остановилось прямо на вокзале»
Футбол Статьи
«Я увел у вас жену, но она этого хотела»
01:59
«Я увел у вас жену, но она этого хотела»
Около спорта
Дело принципа: Москва бросит вызов Загребу
00:30
Дело принципа: Москва бросит вызов Загребу
Футбол
Миссия невыполнима-2
00:30
Миссия невыполнима-2
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть