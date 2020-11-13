Роналду захотел остаться в «Ювентусе»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не намерен уходить из клуба. Об этом сообщает AS.

Ранее в СМИ появилась информация, что туринский клуб летом 2021 года попробует обменять Роналду на форварда «ПСЖ» Неймара. Контракты обоих звездных футболистов истекают в 2022 году, а переговоры о продлении пока идут очень тяжело. Это связано, помимо прочего, с непростой финансовой ситуацией, сложившейся в мире из-за пандемии коронавируса.

Однако, как стало известно, португалец ничего не знает о намерениях итальянского клуба. В любом случае он не собирается покидать «Ювентус», где чувствует себя очень комфортно. Кроме того, его семья очень хорошо вклинилась в жизнь в Италии, поэтому он планирует выполнить контракт.

В нынешнем сезоне Роналду провел за «Ювентус» 5 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 1 голевой пас. На счету Неймара 6 матчей, 2 гола и 4 результативные передачи.