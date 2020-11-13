Лопырева: «Как можно было Молдове не забить? Ну вы чего?» 

Известная российская модель Виктория Лопырева, которая являлась послом чемпионата мира по футболу в России в 2018 году, отреагировала на ничейный результат в матча Молдова — Россия.
«Старалась, вчера, видео снимала, а выражение: ни в какие ворота, актуально, как никогда… Как, блин, можно было Молдове не забить? Ну вы чего?» — написала Лопырева в твиттере.
Матч, проходивший на стадионе «Зимбру» в Кишиневе накануне завершился вничью (0:0). Свой следующий матч Россия проведет на выезде против Турции 15 ноября в рамках Лиги наций.