Трагедия Грузии: определились участники Евро-2020

В финальных стыковых матчах Грузия неожиданно проиграла македонцам и упустила возможность впервые в истории выйти на Евро, чем расстроила Тину Канделаки , Шотландия пропустила от сербов на 90-й минуте, но все же добилась своего в серии пенальти, Словакия одержала победу в дополнительное время благодаря отскоку от ягодиц соперника, а венгры успели за четыре минуты полностью перевернуть игру с Исландией.

Грузия упустила исторический шанс

Сборная Грузии никогда в своей истории не пробивалась в финальную часть чемпионата Европы и имела шанс исправить это — надо было лишь обыграть Македонию в одном стыковом матче, который проходил в Тбилиси.

Болельщики устроили настоящее безумие перед игрой и жгли файеры вдоль всего пути команды на стадион, так что дорога превратилась в одно сплошное красное зарево.

Однако показать такого же огня в игре грузины не смогли. Большую роль в этом сыграло отсутствие вингера казанского «Рубина» Хвичи Кварацхелии, который подхватил коронавирус.

Без своего лидера команда смогла захватить территориальное преимущество и создать несколько моментов, но в гол они так и не превратились.

А во втором тайме македонцы организовали образцовую контратаку, которая завершилась тонким перепасом прямо в штрафной соперника и голом 37-летней легенды сборной Горана Пандева

Это произошло на 56-й минуте, и у грузин было достаточно времени, чтобы отыграться, но команда просто встала. В таких условиях македонцы спокойно довели дело до победы и впервые в истории пробились на Евро, где сыграют в группе С — с Австрией, Нидерландами и Украиной.

После этой встречи главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс подал в отставку.

«Моя работа закончена. Мое время истекло. Спасибо грузинским болельщикам, игрокам и журналистам. Это были непростые, но очень хорошие пять лет в моей жизни. Мне жаль», — приводит слова Вайсса Twitter Федерации футбола Грузии.

О досадном поражении высказалась телеведущая Тина Канделаки.

«Безумно хотела увидеть сборную Грузии на чемпионате Европы. Ребята были в одной победе от исполнения своей и моей мечты. Очень жаль, что этого не случилось», — написала она в своем Telegram-канале.

Шотландия чуть не упустила выход на Евро на 90-й минуте

Сборная Шотландии в Белграде переиграла сербов и впервые с 1996 года пробилась на чемпионат Европы. Кроме того, до этого достижения шотландцы не могли попасть ни на один крупный турнир начиная с чемпионата мира — 1998, то есть уже 22 года.

Для сборной Сербии уступить такой команде — безусловно, провал. Совсем недавно Белые орлы уверенно выходили с первого места в группе на чемпионат мира — 2018, а теперь пробивались на Евро через дополнительный отбор (финал стыковых матчей) — и то не вышло.

Матч развивался по весьма драматичному сценарию. В отсутствие большого количества голевых моментов и вязкой борьбе первыми забили шотландцы. Защитник сборной Сербии Филип Костич грубо ошибся и отпасовал на хавбека шотландцев Каллума Макгрегора прямо перед собственной штрафной. Тот, недолго думая, отдал мяч на Райана Кристи , который ушел от двоих набегавших на него соперников и с разворота мягко пробил в правый нижний угол — мяч от штанги влетел в ворота.

После этого сербы попытались устроить навал на владения гостей, но все было тщетно, пока на 90-й минуте — за считанные секунды до конца основного времени — не произошло чудо.

Форвард Лука Йович , который безвылазно сидит на скамейке запасных «Реала» и то и дело попадает в скандалы (из последнего — его заставят выплатить 30 тысяч евро штрафа за нарушение карантина), отличился красивым ударом головой — мяч с отскоком от газона влетел в «девятку».

Сербы праздновали этот гол так, словно уже вышли на Евро, но он лишь отсрочил их вылет. В дополнительное время ни одна из команд не сумела изменить счет, и наступила серия пенальти.

Первые девять ударов соперники не допускали ошибок: вратари шесть раз угадали правильное направление и даже касались мяча рукой, но спасти не смогли.

В итоге единственную ошибку, которая решила все, допустил нападающий сборной Сербии Александар Митрович

Он не очень сильно пробил в правый угол, и на этот раз голкипер шотландцев Дэвид Маршалл не только угадал направление, но и наконец-то отразил мяч. К нему тут же рванула вся команда, однако сам вратарь не спешил радоваться и долго глядел на судью в ожидании свистка, чтобы убедиться, что тот не нашел каких-либо нарушений и Митровичу не дадут перебить.

Только после сигнала арбитра Маршалл принялся обниматься с партнерами по команде. Таким образом, шотландцы оказались сильнее хозяев поля в серии пенальти (5:4) и сыграют на Евро-2020 в группе D с командами Англии, Хорватии и Чехии.

Словакия пробилась на Евро благодаря отскоку

Сборная Словакии решала вопрос о выходе на континентальное первенство в гостях у Северной Ирландии в Белфасте. Как и в матче Шотландии с Сербией, дело дошло до овертайма после драматичного поворота событий под самый конец основного времени встречи.

Первыми отличились словаки: полузащитник Юрай Куцка пролетел сквозь всю оборону соперника и вывел свою команду вперед уже на 17-й минуте.

Счет оставался 1:0 вплоть до 88-й минуты встречи, пока защитник словаков Милан Шкриньяр внезапно не срезал мяч в свои ворота. Из-за этой досадной ошибки Словакия потеряла возможность выйти на Евро сразу по истечении 90 минут и была вынуждена играть экстра-таймы. Но ирландцам это не помогло — в этот вечер забивали исключительно гости.

На 110-й минуте встречи словаки вышли в быструю атаку и несколькими передачами красиво доставили мяч на чужую половину поля.

Однако предголевая передача получилась особенно интересной: мяч угодил в ягодицы ирландца Джонни Эванса и удачно отскочил к экс-игроку «Оренбурга» Михалу Дюришу , который уложил мяч в правый нижний угол.

Так сборная Словакии и пробилась на Евро-2020, одержав победу со счетом 2:1. Следующим летом словаки сыграют в группе Е с командами Польши, Испании и Швеции.

Венгрия пробилась на Евро за четыре минуты

Возможно, главную драму вечера устроила сборная Венгрии, несмотря на то что в ее матче с исландцами даже не было экстра-таймов.

Но вся соль здесь в том, что «волшебные мадьяры» сумели полностью перевернуть ход встречи всего за четыре минуты, причем сделали это в финальный отрезок матча — с 88-й по 92-ю минуту.

Все время до этого венгры проигрывали — уже на 11-й минуте ужасную ошибку допустил голкипер Петер Гулачи , который пропустил между ладоней мяч после удара со штрафного в исполнении Гильфи Сигурдссона . Причем он даже успел схватить снаряд, но затем почему-то выпустил его из рук, и тот залетел ему за шиворот.

Казалось, что дисциплинированные исландцы, которые способны бесконечно терпеть в обороне, доведут дело до победы. Но на 88-й минуте встречи столпившиеся защитники «викингов» не разобрались, кто будет забирать мяч в своей штрафной, и тот отскочил к игроку венгров Лоику Него (темнокожему натурализованному французу), который беспрепятственно расстрелял ворота с нескольких метров.

После этого исландцы имели отличную возможность снова выйти вперед, но защитник венгров героически заблокировал удар по пустым воротам. А затем сработало правило «Не забиваешь ты — забивают тебе»: на 92-й минуте Доминик Собослаи решился на дальний удар — и мяч от штанги залетел в ворота (2:1).

Так Венгрия во второй раз подряд пробилась на чемпионат Европы, хотя до этого не могла попасть на этот турнир уже 40 лет подряд. На Евро «мадьяры» сыграют в группе F с командами Франции, Германии и Португалии.

Все группы чемпионата Европы выглядят так:

Группа A: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария

Группа B: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия

Группа C: Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония

Группа D: Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия

Группа E: Испания, Швеция, Польша, Словакия

Группа F: Венгрия, Португалия, Франция, Германия