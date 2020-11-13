Уткин уличил Дзюбу в лицемерии

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Матч-центр
6 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Сочи
Сочи
1 1
Уфа Уфа
6 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Эльче
Эльче
1 1
Сельта Сельта
6 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вердер
Вердер
1 1
Кёльн Кёльн
6 ноября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
0 0
Бёрнли Бёрнли
Саутгемптон
Саутгемптон
2 0
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
7 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Урал
Урал
2 2
Спартак М Спартак М
Арсенал
Арсенал
1 1
Ротор Ротор
Тамбов
Тамбов
0 1
Ахмат Ахмат
7 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Уэска
Уэска
1 1
Эйбар Эйбар
Барселона
Барселона
5 2
Бетис Бетис
Севилья
Севилья
1 0
Осасуна Осасуна
7 ноября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
0 3
Герта Герта
Штутгарт
Штутгарт
2 2
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
3 0
Фрайбург Фрайбург
7 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Эвертон
Эвертон
1 3
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
4 1
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Челси
Челси
4 1
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
8 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Химки
Химки
2 0
Рубин Рубин
ЦСКА
ЦСКА
2 0
Ростов Ростов
Динамо М
Динамо М
5 1
Локомотив М Локомотив М
8 ноября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Хетафе
Хетафе
1 3
Вильярреал Вильярреал
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
2 0
Гранада Гранада
Вальядолид
Вальядолид
2 1
Атлетик Б Атлетик Б
8 ноября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
2 1
Хоффенхайм Хоффенхайм
Байер
Байер
4 3
Боруссия М Боруссия М
8 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
0 1
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Лестер Сити
Лестер Сити
1 0
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Манчестер Сити
Манчестер Сити
1 1
Ливерпуль Ливерпуль
20 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Осасуна
Осасуна
23:00
Уэска Уэска

Василий Уткин считает, что Дзюба лицемерит 

Спорт день за днем 5 часов назад
Уткин уличил Дзюбу в лицемерии
Фото: ТАСС
Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о действиях нападающего «Зенита» Артема Дзюбы после публикации его интимного видео.

«К вопросу о самолюбовании. Во-первых, видеофиксация себя и хранение этого достаточно долго у себя в телефоне, что, вообще-то говоря, является большой глупостью. Многие написали: «Эти негодяи, подонки, которые взламывают сервера, чтобы вытащить подоплеку внутренней жизни звезд». Это ведь не только должно научить полицию ловить этих людей, которые, безусловно, преступники. Это должно еще научить правилам аккуратности тех, кто находится в положении селебрити.

Во-вторых, Дзюба записал совершенно школьническое извинение. Если ты ничего не сделал, то за что извиняешься? Ну и самое главное — вспомните жест Дзюбы перед «Виражом», когда он всё-таки забил гол. Типа «а вот я вам назло». Сам по себе он понятен. Но как это сочетается с намерением извиниться, которое, видимо, у Дзюбы в то время уже было? Извиняться при этом на самом деле совершенно не за что.
Эта последовательность действий, мне кажется, очень четко говорит только об одном — о лицемерии. Об изначальном лицемерии того образа, который изо всех сил сейчас старается сохранить Дзюба», — прокомментировал Уткин ситуацию в ролике на собственном YouTube-канале.

Скандал разгорелся после того, как в интернет попало интимное видео с нападающим «Зенита». После этого главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не будет вызывать Дзюбу на ноябрьские матчи национальной команды, а наставник «Зенита» Сергей Семак лишил капитанской повязки.
Без него Россия не смогла обыграть Молдову в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 0:0.
Видео дня. Названы лучшие игроки 8-го тура АПЛ
Спорт день за днем: последние новости
Заговор против Дзюбы? Орлов нашел южный след Заговор против Дзюбы? Орлов нашел южный след Шок! Дзюба не сыграет за сборную России до 2021 года Шок! Дзюба не сыграет за сборную России до 2021 года Вместо Дзюбы: Мостовой назвал капитана сборной России Вместо Дзюбы: Мостовой назвал капитана сборной России
Комментарии 2
Футбол , Станислав Черчесов , Василий Уткин , Сергей Семак , Зенит , СБОРНАЯ РОССИИ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Топ-5 голов восьмого тура Английской Премьер-лиги
02:02
Топ-5 голов восьмого тура Английской Премьер-лиги
Премьер-лига
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
00:13
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
Экс-вратарь ЦСКА предсказал судьбу Дзюбы
02:32
Экс-вратарь ЦСКА предсказал судьбу Дзюбы
Футбол
«Сердце остановилось прямо на вокзале»
00:52
«Сердце остановилось прямо на вокзале»
Футбол Статьи
«Я увел у вас жену, но она этого хотела»
01:59
«Я увел у вас жену, но она этого хотела»
Около спорта
Дело принципа: Москва бросит вызов Загребу
00:30
Дело принципа: Москва бросит вызов Загребу
Футбол
Миссия невыполнима-2
00:30
Миссия невыполнима-2
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение