Полузащитника «Спартака» могут дисквалифицировать

Полузащитника московского "Спартака" Михаила Игнатова могут дисквалифицировать на три месяца за договор с агентом без соответствующей аккредитации. Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, комитет по статусу игроков направил заявление на рассмотрение в комиссию по агентской деятельности. Если будет доказано наличие подобного агентского соглашения, то 20-летний хавбек пропустит ближайшие три месяца.