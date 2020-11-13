Полузащитника «Спартака» могут дисквалифицировать

Полузащитника московского "Спартака" Михаила Игнатова могут дисквалифицировать на три месяца за договор с агентом без соответствующей аккредитации. Об этом сообщает журналист Иван Карпов.
По информации источника, комитет по статусу игроков направил заявление на рассмотрение в комиссию по агентской деятельности. Если будет доказано наличие подобного агентского соглашения, то 20-летний хавбек пропустит ближайшие три месяца.
Игнатов может быть наказан за договор с посредником Теренковым, не имеющим необходимой аккредитации. Ранее сообщалось, что спортивный комментатор Геннадий Орлов жестко раскритиковал сборную России за товарищеский матч с Молдавией.