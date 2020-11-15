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Михаил Боярский о поражении сборной России: «Нужно возвращать Дзюбу» 

Спорт-Экспресс и ещё 9 7 часов назад
«Нужно возвращать Дзюбу»
Фото: РИА Новости
Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал «СЭ» поражение сборной от Турции (2:3) в гостевом матче Лиги наций.
— Играли сегодня неплохо, лучше, чем с Молдавией, — заявил Боярский «СЭ». — Удаление сыграло свою роковую роль. Тем не менее, смогли выдержать натиск, но и турки не очень хорошо играли. Это не разгром. Я ожидал от Турции больше. Ребята молодцы, они старались.
— Вы сказали, что ожидали от Турции больше. Изначально думали, что наши проиграют?
— Конечно, потому что турки сыграли 3:3 с Хорватией в последнем товарищеском матче, а наши сыграли вничью. Поэтому это давало основания думать, что наши проиграют.
— Как оцениваете игру Далера Кузяева, которого в одном из последних эфиров Дмитрий Губерниев назвал «внебрачным сыном» Черчесова?
Поражение России от Турции

— Кузяев хороший игрок. Он и в лиге эффективно играет, и в сборной. Но без Дзюбы команда беззубая. Его не хватает. Нужно возвращать Дзюбу.

— Можно сказать, что судья сломал игру?
— Да, я думаю, что так оно и есть.
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Комментарии 13
Футбол , Далер Кузяев , Михаил Боярский , Дмитрий Губерниев , Зенит , СБОРНАЯ РОССИИ
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