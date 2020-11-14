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Прогнозы и ставки на Турция — Россия: на кону победа в Лиге наций и хороший посев в отборе на ЧМ-2022 

Партнерский материал 1 час назад
15 ноября в с матче Лиги наций УЕФА сборная России на выезде сыграет против команды Турции. Победа может обеспечить победу в своей группе, поражение создаст огромные проблемы сразу в двух турнирах. Как закончится матч? Сделать ставку на эту игру можно в букмекерской компании «Фонбет».

Турция — Россия: прогноз и ставки на матч Лиги наций 15 ноября, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

15 ноября, в Стамбуле, на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» сборная России сыграет с национальной командой Турции в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА. Начало прямой трансляции на Первом канале в 20:00 мск.
Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом встречи хозяев поля. Сделать ставку на победу Турции можно с коэффициентом 2.60, что соответствует 38% вероятности. Успех команды Станислава Черчесова аналитики оценили коэффициентом 2.85 (34%), а ничья в основное время идёт за 3.45 (28%).
Эксперты склоняются к тому, что матч Лиги наций УЕФА Турция — Россия не будет результативным. Поставить на тотал больше 2.5 гола можно за 2.15, а на тотал меньше 2.5 ставят за коэффициент 1.70. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

Турция — Россия: какие делать ставки на игру Лиги наций 15 ноября

Кажется, мы уже забыли, что такое сборная России в оптимальном составе. Вот и сейчас Станислав Черчесов потерял сразу ряд ключевых исполнителей. Артем Дзюба разбирается со своими проблемами, Марио Фернандес получил травму в матче Лиги Европы, а Антон Шунин подхватил ОРВИ. Ну а Александр Головин все еще восстанавливается после травмы, полученной в Лиге 1. Более того, еще три футболиста из-за первично положительных тестов пропустили встречу с Молдовой — Ерохин, Заболотный и Лесовой. К счастью, удалось разобраться, и эти парни уже в команде.
Не добавила оптимизма и контрольная встреча с Молдовой. Унылые 0:0, причем не сказать, что сборную России настигло тотальное невезение. Класс наших, конечно, выше, на один гол, пожалуй, наиграли, но и только. А эта ничья серьезно ударила по перспективам России в посеве к отбору ЧМ-2022.
Теперь если Россия проиграет Турции и Сербии, то вполне может вылететь в третью корзину в отборе к ЧМ-2022. Поэтому кровь из носу надо набирать очки в двух ближайших матчах.
Ну и не будем забывать, что пока наша команда лидирует в своей группе Лиги наций. Победа над Турцией может гарантировать первое место за тур до финиша. Правда, и туркам надо побеждать. У них сейчас на 5 очков меньше. Победа сократит отрыв от России, а еще гарантирует им место во второй корзине отбора на ближайший чемпионат мира.
Мы уже привыкли, что в нужный момент команда Станислава Черчесова мобилизуется и дает результат. Вполне возможно, будет так и сейчас. Ведь в команде есть Алексей Миранчук, который, пусть пока и мало играет за «Аталанту», но качеств своих не растерял. Об этом говорят его 2 гола за итальянский клуб. Так что творить есть кому. Да, нет Дзюбы, но есть Соболев, который явно набрал неплохой ход. Единственная проблема — физическая готовность. Хватит ли сил? Будем надеяться, что да. Букмекер «Фонбет» предлагает коэффициент 1.50 на то, что Россия не проиграет. Хороший выбор для ставки.
А вот много голов ждать, похоже, не стоит. Ни те, ни другие не считаются ярко атакующими командами, а цена этого матча довольно высока. Нас ждет тактическая борьба, в которой победит тот, кто лучше использует свои моменты. Поставить на ТМ 2.5 гола в БК «Фонбет» можно за 1.70.
Если же говорить об исходе матча, то лучший вариант — ставка на ничью. Коэффициент 3.45, который предлагает «Фонбет», довольно высокий. Ставите 1000 рублей — получаете 3450 рублей на выплату в случае успеха. Кажется, команды сейчас примерно равны по силам. Физически и те, и другие примерно в одинаковом состоянии, но Россия играла с Молдовой, а Турция — с Хорватией, бегать пришлось, возможно, даже чуть больше. Стратегически ничья должна устроить Россию, ну а Турцию приблизить к цели попасть во вторую корзину в отборе ЧМ-2022. Все-таки о победе в группе Лиги наций говорить при таких отрывах сложно.
Зарегистрируйтесь в БК «Фонбет» и делайте ставки на Турция — Россия и другие матчи Лиги наций!
Футбол , Алексей Миранчук , Станислав Черчесов , Антон Шунин , Александр Головин , Артем Дзюба , Марио Фернандес , СБОРНАЯ РОССИИ , Фонбет
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