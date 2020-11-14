Турция — Россия: прогноз и ставки на матч Лиги наций 15 ноября, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

15 ноября, в Стамбуле, на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» сборная России сыграет с национальной командой Турции в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА. Начало прямой трансляции на Первом канале в 20:00 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом встречи хозяев поля. Сделать ставку на победу Турции можно с коэффициентом 2.60, что соответствует 38% вероятности. Успех команды Станислава Черчесова аналитики оценили коэффициентом 2.85 (34%), а ничья в основное время идёт за 3.45 (28%).

Эксперты склоняются к тому, что матч Лиги наций УЕФА Турция — Россия не будет результативным. Поставить на тотал больше 2.5 гола можно за 2.15, а на тотал меньше 2.5 ставят за коэффициент 1.70. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет»

Турция — Россия: какие делать ставки на игру Лиги наций 15 ноября

Кажется, мы уже забыли, что такое сборная России в оптимальном составе. Вот и сейчас Станислав Черчесов потерял сразу ряд ключевых исполнителей. Артем Дзюба разбирается со своими проблемами, Марио Фернандес получил травму в матче Лиги Европы, а Антон Шунин подхватил ОРВИ. Ну а Александр Головин все еще восстанавливается после травмы, полученной в Лиге 1. Более того, еще три футболиста из-за первично положительных тестов пропустили встречу с Молдовой — Ерохин, Заболотный и Лесовой. К счастью, удалось разобраться, и эти парни уже в команде.

Не добавила оптимизма и контрольная встреча с Молдовой. Унылые 0:0, причем не сказать, что сборную России настигло тотальное невезение. Класс наших, конечно, выше, на один гол, пожалуй, наиграли, но и только. А эта ничья серьезно ударила по перспективам России в посеве к отбору ЧМ-2022.

Теперь если Россия проиграет Турции и Сербии, то вполне может вылететь в третью корзину в отборе к ЧМ-2022. Поэтому кровь из носу надо набирать очки в двух ближайших матчах.

Ну и не будем забывать, что пока наша команда лидирует в своей группе Лиги наций. Победа над Турцией может гарантировать первое место за тур до финиша. Правда, и туркам надо побеждать. У них сейчас на 5 очков меньше. Победа сократит отрыв от России, а еще гарантирует им место во второй корзине отбора на ближайший чемпионат мира.

А вот много голов ждать, похоже, не стоит. Ни те, ни другие не считаются ярко атакующими командами, а цена этого матча довольно высока. Нас ждет тактическая борьба, в которой победит тот, кто лучше использует свои моменты. Поставить на ТМ 2.5 гола в БК «Фонбет» можно за 1.70

Если же говорить об исходе матча, то лучший вариант — ставка на ничью. Коэффициент 3.45, который предлагает «Фонбет», довольно высокий. Ставите 1000 рублей — получаете 3450 рублей на выплату в случае успеха. Кажется, команды сейчас примерно равны по силам. Физически и те, и другие примерно в одинаковом состоянии, но Россия играла с Молдовой, а Турция — с Хорватией, бегать пришлось, возможно, даже чуть больше. Стратегически ничья должна устроить Россию, ну а Турцию приблизить к цели попасть во вторую корзину в отборе ЧМ-2022. Все-таки о победе в группе Лиги наций говорить при таких отрывах сложно.