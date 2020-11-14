«Атлетико» нацелился на Дибалу

Мадридский «Атлетико» хочет приобрести нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу, сообщает TNT Sports.

«Матрасники» готовы предложить € 35 млн и Альваро Морату, который сейчас играет в «Ювентусе» на правах аренды, в обмен на аргентинца. Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне хочет, чтобы Дибала был в его команде.

Контракт Дибалы с «Ювентусом» истекает летом 2022 года. Аргентинец пока не договорился с клубом о новом контракте.