Британия хочет забрать Евро-2020

Великобритания хочет стать единственной хозяйкой отложенного из-за пандемии Евро-2020. Британцы уже ведут переговоры с УЕФА по данному вопросу и рассчитывают допустить болельщиков на стадионы.

Чем меньше времени остается до старта чемпионата Европы, тем больше различных слухов возникает по поводу проведения турнира, который должен стать самым необычным за всю историю. По плану континентальное первенство примут 12 стадионов из 12 городов 12 стран. Городами-хозяевами Евро стали Баку, Будапешт, Мюнхен, Копенгаген, Дублин, Бильбао, Рим, Амстердам, Санкт-Петербург, Бухарест, Глазго и Лондон. Первые коррективы в эти планы внесла пандемия коронавируса, которая затронула пока что сроки проведения чемпионата — если изначально турнир должен был пройти этим летом, то теперь соревнования рассчитывают провести с 11 июня по 11 июля 2021-го. Теперь же COVID-19 может повлиять и на место проведения Евро.

Совсем недавно этого не исключал и президент УЕФА Александр Чеферин

«Наш план — оставить все как есть. Но не могу исключить вариант, при котором вместо 12 стран турнир может пройти в 11-ти, восьми, пяти или даже одной», — говорил он.

Если учитывать тот факт, что в различных странах Европы эпидемиологическая ситуация на данный момент разнится довольно сильно, то неудивительно, что разговоры об отказе от грандиозной идеи с проведением чемпионата в 12 городах 12 стран и переносе первенства в одну страну ведутся все чаще. На это, например, очень рассчитывают британцы. По данным Daily Mail,

Великобритания намерена стать единственной хозяйкой Евро-2020.

Утверждается, что Футбольная ассоциация Англии (FA) уже ведет соответствующие переговоры с УЕФА и рассчитывает прийти к их итогам в течение ближайших двух месяцев, хотя и сами сотрудники английского ведомства давать публичные комментарии по данному вопросу отказываются. Пока что совершенно точно — как и планировалось — лондонский «Уэмбли» и «Хэмпден Парк» в Глазго примут ряд матчей первенства, в том числе и очную встречу сборных Англии и Шотландии в рамках группового этапа Евро. Одним из главных вопросов для британцев является судьба сборной Уэльса, которой предстоит сыграть два матча в Баку и один в Риме. По данным источника, валлийцы готовы провести свои игры в Кардиффе и могут в пользу этого «привести веские доводы».

Также утверждается, что Футбольная ассоциация Англии намерена добиться разрешения пустить болельщиков на стадионы. В настоящее время спортивные соревнования на территории Великобритании проходят при пустых трибунах. Исключением стал отборочный матч на Евро между Северной Ирландией и Словакией, когда на стадион в Белфасте допустили 1000 болельщиков — каждый из них перед попаданием на арену прошел через специальный дезинфицирующий аппарат, которым также пользуются официальные лица матчей.

Как Британия планирует решить данный вопрос уже на Евро в случае переноса чемпионата, пока неизвестно. Однако СМИ утверждают, что дело может дойти до обязательно тестирования на COVID-19 для каждого зрителя. Не исключено, что организаторы также смогут прибегнуть к вакцинированию от коронавируса.

УЕФА, впрочем, пока стоит на своем и планирует оставить формат проведения турнира прежним — 12 стадионов, 12 городов, 12 стран.

«Мы тесно сотрудничаем со всеми принимающими городами по подготовке к турниру. Учитывая неопределенность, связанную с COVID-19, над которой ни УЕФА, ни местные организационные органы не имеют контроля, в настоящее время слишком рано говорить, будут ли игры в июне и июле иметь ограничения для болельщиков или даже для их проведения. В настоящее время усилия УЕФА сосредоточены на планировании турнира на всех 12 площадках с участием болельщиков. Решения, противоречащие этому плану, можно было принять гораздо раньше, если бы это было необходимо, но в настоящее время нет никаких планов менять место проведения», — приводит РИА «Новости» заявление пресс-службы Союза европейских футбольных ассоциаций.

Интересно, что у идеи полного переноса Евро-2020 в Великобританию есть противники. Еще до слухов о намерении британцев стать хозяевами чемпионата французское издание Le Parisien сообщило, что турнир единолично может принять именно Россия, где чуть более двух лет назад прошел чемпионат мира. Именно недавний мундиаль называется одним из аргументов в пользу РФ — по мнению экспертов, с организацией мирового первенства россияне справились, и большинство спортивных объектов находится в отличном и подготовленном состоянии. УЕФА в ответ на те слухи, как и в случае с британцами, выступил с твердым намерением провести Евро-2020 по уже согласованному ранее плану.

«Англия — это родоначальник футбола. Этот вид спорта приравнен там к главному событию культурной жизни. Конечно, английские болельщики, клубы и стадионы готовы принять столь значимое мероприятие. Другой вопрос — эпидемиологическая ситуация и как к этому отнесутся другие страны, которые тоже должны принимать Евро.