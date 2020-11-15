Пилотов проверят за оригинальную поддержку Дзюбы 

Росавиация начала проверку пилотов «Победы», "нарисовавших" на радарах половой член в поддержку футболиста Дзюбы, который ранее стал жертвой хакеров-шантажистов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.
Лайнер авиакомпании «Победа» выполнял рейс из Москвы в Екатеринбург 11 ноября. На подлете к аэропорту Кольцово, пилоты, ожидая разрешения на посадку, совершили несколько виражей так, что на карте получилась траектория, напоминающая фаллический символ. Это заметили любители авиации, отслеживающие передвижения самолетов с помощью специализированных сайтов.
Сообщения о необычной акции авиаторов в поддержку футболиста распространились в соцсетях.
Ранее в авиакомпании заявляли:
«Мы не знаем, что именно могло померещиться в траектории полета нашего самолета, но, возможно, что капитаны «Победы» так выразили поддержку капитану сборной Артему Дзюбе и показали свое отношение к его травле».
Ранее «Рамблер» сообщал, что 8 ноября форвард «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба стал героем скандала. В интернет слили компрометирующее видео, где футболист занимается самоудовлетворением. Позднее выяснилось, что шантажисты требовали от футболиста 5 млн долларов, но он отказался платить.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов исключил Дзюбу из заявки команды на ноябрьские матчи. Общественность восприняла скандал неоднозначно. Многие поддержали Дзюбу.