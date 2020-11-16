Главным рефери встречи заключительного шестого тура группового этапа Лиги наций между сборными Сербии и России будет англичанин Энтони Тэйлор. Его ассистентами станут соотечественники — Адам Нанн и Гари Бесвик. Резервный арбитр — Матей Юг.
Изначально сообщалось, что встречу сербов и россиян будут обслуживать польские судьи во главе с Даниелем Стефански. Чем обусловлена их замена — УЕФА не уточняет.
В воскресенье на матче пятого тура группового этапа Лиги наций между сборными Турции и России (3:2) работал поляк Шимон Марциняк. В первом тайме он удалил российского защитника Андрея Семенова, а в дебюте второго тайма поставил пенальти в ворота Маринато Гильерме.
Встреча Сербия — Россия пройдет в Белграде 18 ноября. Начало — 22:45 по московскому времени. В случае виктории подопечные Станислава Черчесова финишируют первыми в группе.