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«Убедился, какой у нас народ». Семье игрока сборной Украины Зинченко желают смерти после его ошибки с Германией 

Sport24 и ещё 7 10 часов назад
«За потерю мяча люди желают мне смерти»
Фото: Sport24
Последние пару лет сборная Украины по футболу топово выступает на международном уровне. В борьбе за попадание на Евро команда Шевченко опередила действующего победителя турнира Португалию. В Лиге наций соседи выглядели тоже круто — выиграли свою группу (с Чехией и Словакией) и оказались на текущий сезон в элитной группе «А».
В ходе текущего сезона сборная Украины больше других страдает из-за коронавируса, но все равно предподносит сюрпризы: например, впервые в истории «жовто-блакитные» обыграли команду Испании. При этом перед матчем Шевченко не досчитался 12 (!) игроков из-за коронавируса.
Перед матчем с Германией сборная Украины осталась уже без четверых футболистов по той же причине. Но чуда на этот раз не произошло: в гостях Украина сгорела 1:3, хотя забила в матче первой, и осталась без шансов на победу в группе.
Ключевой момент встречи — гол Лероя Сане. Украина вела в счете после забитого Яремчуком, но потеря Александра Зинченко на своей половине поля привела к голевой атаке, после которой Германии было гораздо легче. Еще Зинченко не забил при счете 1:2 (попал в штангу) и частично виновен в третьем пропущенном: атака немцев пошла после его неточной передачи.
Болельщики слишком резко отреагировали на ошибку игрока «Манчестер Сити», обвинив его в итоговом результате. Сегодня Зинченко в социальных сетях заявил, что кое-кто из пользователей желает смерти ему и его семье:

— Читая всю грязь, которая вылилась на меня и мою семью после вчерашней игры, в очередной раз убедился, какой у нас народ и как они умеют поддерживать.

К счастью или сожалению, спрос уже такой, что ошибаться на ЧУЖОЙ половине поля уже не позволительно. За потерю мяча на чужой половине поля, я повторюсь, люди желают тебе и твоей семье смерти.
Чувствуя ответственность за поражение на себе, обращаюсь к адекватным болельщикам, которых у нас, к сожалению, осталось мало. Нас всех с вами ждет финал, будьте с командой, — обратился Зинченко к своим подписчикам в инстаграме, сразу после этого закрыв аккаунт.
Sport24

Что пишут болельщики в социальных сетях

В социальных сетях пользователи дейстивительно критиковали игрока, но многие и поддержали футболиста:

«Смешно читать про «спрос за потерю на чужой половине», когда во время матча пихал Соболю, когда не смог принять в простейшей и забить»

«Зинченко — бестолковое создание»

«Потеря мяча на чужой половине которой пол команды обрезал и это привело к пропущенному голу, твоя пиханина партнерам, пешеходство, это все дает право болельщикам тебя упрекать!»

Люди, которые желают смерти в комментариях Зинченко и его семье, за потерю мяча на чужой половине поля, вы вообще адекватные?!

«За поражение нужно благодарить Зинченко!»

«Он так ошибается уже не первый раз»
Может действительно игра вчера от него была не самая лучшая, но желать смерти или проклинать (а таких пожеланий Зине лично видел немало) — это слишком.
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***
Впереди у сборной Украины матч со Швейцарией. Эта игра будет ключевой для команды Шевченко: в случае поражения она может покинуть элитную группу «А», ради попадания в которую сборная билась весь прошлый сезон.
Матч состоится 17 ноября в Люцерне.
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Комментарии 3
Футбол , Александр Зинченко
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