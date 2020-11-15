«Боль повсюду»: легенда футбола не смог победить рак

Рэй Клеменс однажды победил болезнь, но она всё равно вернулась.

We are extremely saddened to learn that former #ThreeLions goalkeeper and coach Ray Clemence has passed away at the age of 72.



All of our thoughts are with Ray’s family, friends and former clubs at this time. pic.twitter.com/VfMLuhH8zw— England (@England) November 15, 2020 Легендарный вратарь сборной Англии Рэй Клеменс скончался после продолжительной болезни — он 15 лет боролся с раком простаты. Ему было 72 года.

«После такой тяжелой борьбы, длившейся так долго, он теперь в лучшем мире и больше не испытывает боли. Семья хотела бы сказать огромное спасибо за всю любовь и поддержку, которую он получал на протяжении многих лет. Мы все так любили его, и он никогда не будет забыт», — приводит слова семьи Клеменса официальный сайт «Ливерпуля».

Рэй — легенда «Ливерпуля» и «Тоттенхэма». Он играл до 40 лет и провёл больше 1000 матчей за карьеру

Клеменс дебютировал в большом футболе за клуб третьей лиги «Сканторп Юнайтед», где довольно быстро стал основным. Талантливого 18-летнего паренька приметил Билл Шенкли и пригласил его в «Ливерпуль»: Рэя даже пришлось убеждать, что, переехав, он получит место в составе буквально за полгода, потому что нынешний голкипер команды уже близок к завершению карьеры. Но получилось всё на так прозаично: Клеменс большую часть времени проводил с резервной командой, лишь изредка появляясь в основе. Так было до 1970 года — Томми Лоуренс, тот самый вратарь, который собирался заканчивать ещё три года назад, стал допускать всё больше ошибок, поэтому Шенкли всё же решился дать молодому шанс. К концу сезона Клеменс стал основным, и в следующие 11 лет своего пребывания в «Ливерпуле» пропустил всего шесть игр в чемпионате.

Он выиграл с «красными» всё и даже больше, стал их легендой, а когда в команде появился молодой вратарь Брюс Гроббелаар, уехал в Лондон. Ходили слухи о заговоре, обсуждали, что Клеменс просто испугался конкуренции, но спустя много лет он объяснил причину своего решения: «Это было после победы в третьем финале Кубка европейских чемпионов. Ещё до матча я не думал об этом, а после, сидя с бумажным стаканчиком, полным шампанского, мне показалось, будто это была просто очередная игра. Я тут же принял решение. Подумал: „Если ты е можешь прыгать до потолка от счастья после победы в Кубке европейских чемпионов, то это больше не то место, где нужно быть“.

Его забрал к себе „Тоттенхэм“, где он отыграл ещё семь лет — если бы не травма ахилла, возможно, Клеменс бы ещё играл и играл.

Он был надёжным, атлетичным вратарём, который своими действиями подарил команде не одну победу. Клеменс не боялся вступать в стыки и бороться, но при этом редко получал травмы. Он любил кричать на защитников и подсказывать им, а они его слушались. Ему принадлежит рекорд, который никому уже не суждено побить — в сезоне-1978/1979 он пропустил всего 16 мячей в 42 матчах.

После окончания карьеры он вошёл в тренерский штаб „Тоттенхэма“, где проработал шесть лет. Дальше были работа главным в „Барнете“ и долгие годы службы на посту тренера вратарей в национальной сборной.

Рак простаты Клеменсу поставили в 2005 году. Сначала он его победил, но в 2012 болезнь вернулась

В какой-то момент Рэй заметил, что не может нормально сходить в туалет: поток мочи был слабее, чем обычно, а мочевой пузырь будто не опустошался. Заподозрив что-то неладное, он обратился к физиотерапевту сборной Англии (Клеменс тогда был тренером вратарей), тот, выслушав все жалобы, покачал головой и посоветовал сдать анализы на ПСА (простата-специфический антиген). „Хорошо, что я прислушался к тому совету“, — рассказывал Рэй в интервью журналу Progress. Первый анализ показал, что уровни слегка повышены, второй, спустя полгода, дал уже другой результат — ПСА вырос в несколько раз. Пришлось взять две биопсии, после которых Клеменс услышал вердикт: рак.

»Когда вы впервые слышите слово «рак», думаете: «О боже, это огромная проблема». Но когда проходит шок, вы уже думаете о том, как вы будете с этим бороться. Рак простаты был у моего отца, поэтому он передался мне генетически. Мне повезло, что рядом со мной была жена, которая сама переболела раком, и трое замечательных детей», — рассказывал он Progress.

Клеменсу предложили несколько вариантов лечения, но после долгих обсуждений с женой было решено делать операцию. После удаления простаты Рэй прошёл шестинедельный курс радиотерапии, два года колол гормоны — и рак начал отступать. Но спустя три года ему снова стало плохо, поэтому снова пришлось делать уколы, хотя уровень ПСА был в пределах нормы. Во время регулярного визита к врачу в ноябре 2012 года анализы всё же показали, что рак вернулся. Клеменс начал курс химиотерапии.

«Это так тяжело, — делился он с Friday’s Daily Mail в 2013 году. — Ты чувствуешь боль повсюду. К началу этого года я потерял почти все свои волосы и ощущал себя просто ужасно. Но мне нравится думать, что мне помогает то, что я был вратарём: будучи голкипером, тебе нужно быть очень сильным, чтобы справляться с трудными временами».

В тот же год он оставил работу в сборной и ФА, потому что хотел проводить больше времени с семьей и бросить больше усилий на борьбу с болезнью. Клеменса проводили очень пышно, как полагается легенде, но из футбола он всё равно не исчез — выступал экспертом на радио и телевидении.

Рэй стал амбассадором благотворительного фонда Prostate Cancer UK, который ежегодно жертвует миллионы фунтов, чтобы разработать лекарство от самого распространённого рака среди мужчин Великобритании. Клеменс начал много говорить о том, как важно уделять внимание своему здоровью, особенно, когда тебе за 50.

«Мужчинам не нравится думать, что с ними может быть что-то не так, особенно спортсмены — говорил он. — Если у тебя есть даже небольшая проблема «там, внизу», то вряд ли первым на ум придёт рак. Симптомов может и не быть, как это было у меня. Я знаю, что непросто говорить о проблемах, которые могут как-то повлиять на сексуальную жизнь, или о том, как часто ты бегаешь в туалет. Но нет ничего стыдного в том, что может спасти твою жизнь».

Клеменс боролся с раком до последнего, наслаждаясь жизнью и получая от неё всё. В 2005 году ему дали лет пять-шесть жизни, но он прожил в три раза дольше.