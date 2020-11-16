Италия победила Польшу в Лиге наций 

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Сборная Италии по футболу одержала победу над национальной командой Польши в матче пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

Встреча, прошедшая в Реджо-Эмилии, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Победу сборной Италии принесли голы Жоржиньо, забившего на 27-й минуте с пенальти, а также Доменико Берарди , отличившегося на 83-й минуте.

Польша завершала встречу вдесятером. На 77-й минуте красную карточку получил Яцек Гуральский.

В заключительном, шестом туре Италия на выезде сыграет с Боснией и Герцеговиной, а Польша на своём поле пример Нидерланды.