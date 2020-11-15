Поражение России от Турции

Сборная России потерпела первое поражение в Лиге наций: в матче 5-го тура группового этапа команда Станислава Черчесова в Стамбуле проиграла сборной Турции со счетом 2:3.

Второй тайм начался с пенальти в ворота сборной России за фол Далера Кузяева . С 11-метровой отметки Дженк Тосун не оставил шансов Гильерме. Через 5 минут Кузяев реабилитировался за пенальти и сократил разрыв в счете. Однако большего российские футболисты сделать уже не сумели.

Несмотря на поражение, сборная России остается на первом месте в 3-й группе лиги B, имея в активе 8 очков после 5 матчей. При этом сегодня лидером группы может стать сборная Венгрии, которой для этого необходимо обыграть дома Сербию. В заключительном матче группового этапа команда Черчесова сыграет с сербами в гостях 18 ноября.

Голы: Черышев, 11 (0:1); Караман, 26 (1:1); Ундер, 32 (2:1); Тосун, 52 (3:1, пенальти); Кузяев, 57 (3:2).

Удаление: Семенов, 24.