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Сборная России проиграла Турции в матче Лиги наций 

Sport24 7 часов назад
Поражение России от Турции
Фото: EPA
Сборная России потерпела первое поражение в Лиге наций: в матче 5-го тура группового этапа команда Станислава Черчесова в Стамбуле проиграла сборной Турции со счетом 2:3.
Российская команда вышла вперед на 11-й минуте, когда отличился Денис Черышев. На 24-й минуте Андрей Семенов получил красную карточку, исправляя ошибку Магомеда Оздоева. Почти сразу же турки сравняли счет благодаря точному удару Кенана Карамана. А вскоре Дженгиз Ундер вывел хозяев вперед.
Второй тайм начался с пенальти в ворота сборной России за фол Далера Кузяева. С 11-метровой отметки Дженк Тосун не оставил шансов Гильерме. Через 5 минут Кузяев реабилитировался за пенальти и сократил разрыв в счете. Однако большего российские футболисты сделать уже не сумели.
Турки взяли верх над Россией
Несмотря на поражение, сборная России остается на первом месте в 3-й группе лиги B, имея в активе 8 очков после 5 матчей. При этом сегодня лидером группы может стать сборная Венгрии, которой для этого необходимо обыграть дома Сербию. В заключительном матче группового этапа команда Черчесова сыграет с сербами в гостях 18 ноября.
Голы: Черышев, 11 (0:1); Караман, 26 (1:1); Ундер, 32 (2:1); Тосун, 52 (3:1, пенальти); Кузяев, 57 (3:2).
Удаление: Семенов, 24.
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Футбол , Магомед Оздоев , Денис Черышев , Дженгиз Ундер , Станислав Черчесов , Далер Кузяев , Андрей Семенов , Дженк Тосун , СБОРНАЯ РОССИИ
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