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Польский судья прибил сборную России? Матч с Турцией решили две ошибки арбитра 

Чемпионат.com 6 часов назад
Поляк прибил сборную России
Фото: РИА Новости
Матч сборных Турции и России, который наша команда проиграла 2:3, вызвал много вопросов из-за судейства. Польский арбитр Шимон Марциняк сразу в двух спорных эпизодах принял решение не в пользу сборной России, оба они были ключевыми в ходе игры. Разбираемся в этих ситуациях с арбитром Игорем Федотовым.

Первый эпизод. Удаление Семёнова на 25 минуте

«Была обыкновенная борьба за позицию Семёнова и игрока сборной Турции. Турок также держал Семёнова, тянул за собой. Польский судья не разобрался там не было нарушения. Но если он решил, что это фол со стороны Семёнова, то это красная карточка».
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Второй эпизод. Пенальти в ворота сборной России на 52 минуте

«Одиннадцатиметровый удар в ворота сборной России — ошибка. Кузяев играл в мяч, так что пенальти назначать не следовало. Польский арбитр занимал хорошую позицию, но не разобрался в моменте».

Общее мнение по работе арбитра

«Все привыкли к VAR, а без него, оказывается, судить не умеют. Марциняк отсудил бездарно, бездарным было его понимание единоборств при хорошей позиции. Особенно с назначением 11-метрового удара. Если в моменте с Семёновым поляка ещё как-то можно понять, смотрел он в спину и Андрей наваливался, а уже на повторе мы увидели, что турок применял руки. Но с 11-метровым ударом — беда. Не стал бы переводить это в плоскость политики, но судейство было ужасным. Давайте пригласим польского судью на полиграф и казним его, как Еськова».
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Футбол , Шимон Марциняк , Игорь Федотов , СБОРНАЯ РОССИИ
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