Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Матч-центр
20 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Осасуна
Осасуна
23:00
Уэска Уэска
21 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Краснодар
Краснодар
14:00
Тамбов Тамбов
Ахмат
Ахмат
16:30
Зенит Зенит
Спартак М
Спартак М
19:00
Динамо М Динамо М
21 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леванте
Леванте
16:00
Эльче Эльче
Вильярреал
Вильярреал
18:15
Реал Мадрид Реал Мадрид
Севилья
Севилья
20:30
Сельта Сельта
21 ноября

Бундеслига

3 из 7
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
17:30
Штутгарт Штутгарт
Шальке-04
Шальке-04
17:30
Вольфсбург Вольфсбург
Боруссия М
Боруссия М
17:30
Аугсбург Аугсбург
21 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
15:30
Челси Челси
Астон Вилла
Астон Вилла
18:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
20:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
22 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
ЦСКА
ЦСКА
14:00
Сочи Сочи
Ротор
Ротор
16:30
Урал Урал
Рубин
Рубин
19:00
Ростов Ростов
22 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эйбар
Эйбар
16:00
Хетафе Хетафе
Кадис
Кадис
18:15
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Гранада
Гранада
20:30
Вальядолид Вальядолид
22 ноября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
17:30
Майнц Майнц
Кёльн
Кёльн
20:00
Унион Унион
22 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Фулхэм
Фулхэм
15:00
Эвертон Эвертон
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
17:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
19:30
Арсенал Арсенал
23 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Уфа
Уфа
17:00
Химки Химки
23 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
23:00
Бетис Бетис
23 ноября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
20:30
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
23:00
Саутгемптон Саутгемптон

Как Россия проиграла Турции в Лиге наций 

RT на русском 4 часа назад
Как Россия проиграла Турции в Лиге наций
Фото: © Михаил Шапаев/РИА Новости
Сборная России по футболу проиграла Турции в выездном матче Лиги наций со счётом 3:2. Подопечным Станислава Черчесова удалось быстро открыть счёт благодаря голу Дениса Черышева. Однако в середине первого тайма Андрей Семёнов получил красную карточку после грубой ошибки Магомеда Оздоева. А во втором тайме судья назначил спорный пенальти в ворота гостей. Таким образом, отечественная команда впервые в истории уступила туркам.
Исторически Турция — один из самых удобных соперников для сборной России. Отчётная встреча в Стамбуле стала для команд восьмой, начиная с 1991 года. До того россияне одержали четыре победы при трёх ничьих. В их пользу завершились и обе игры Лиги наций в 2018-м. В текущем же розыгрыше турнира в октябре 2020-го соперники разошлись миром в Москве (1:1).
При этом обе сборные подошли к очной встрече с затяжными сериями без побед в пассиве. Турки вовсе в текущем году не обыграли ни одного соперника (одно поражение и пять ничьих). В свою очередь, россияне уступили шведам в контрольной встрече в октябре и затем трижды кряду сыграли вничью.
По сравнению с матчем с Молдавией основной состав российской команды претерпел значительные изменения. Так, дебютанта Игоря Дивеева заменил опытный Андрей Семёнов. При этом Черчесов неожиданно сделал ставку на схему с тремя центральными защитниками, и компанию Георгию Джикии и футболисту «Ахмата» составил Фёдор Кудряшов. На флангах же расположились Юрий Жирков (слева) и Далер Кузяев (справа).
А место Фёдора Чалова на острие атаки занял форвард «Сочи» Антон Заболотный. После небольшого повреждения, полученного на тренировке, вернулся на поле и Роман Зобнин.
Черчесов вновь доверил место в воротах Маринато Гилерме. В Кишинёве натурализованный бразилец отыграл 135-й «сухой» матч в карьере после переезда в Россию, обогнав по этому показателю самого Черчесова (134) и поднявшись на 15-ю позицию в символическом клубе Льва Яшина.
А 37-летний Жирков попал в основу в пятом матче сборной подряд. В общей сложности игра против Турции стала для него 99-й в составе национальной команды. Уже в среду в матче с Сербией самый опытный игрок нынешнего созыва может преодолеть гроссмейстерский рубеж в 100 игр. Лишь четверо футболистов в истории провели за сборную России больше встреч. Это Сергей Игнашевич (126), Игорь Акинфеев (110), Виктор Онопко (109) и Василий Березуцкий (101).
Судьбоносный отрезок для подопечных Черчесова
Матч принимал стадион «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле, где выступает «Фенербахче». Сборная России начала достаточно бодро. Очень старался на переднем крае Заболотный, набравший, судя по последним выступлениям за «Сочи», весьма неплохую форму. Именно он в дебюте опасно бил головой с линии вратарской. Мяч прошёл примерно в метре от ближней девятки.
Турки тревожный звонок не услышали, и практически моментально удалось отличиться Денису Черышеву. Шла лишь 11-я минута, когда на пару ошиблись вратарь Фехми Мерт Гюнок и защитник Мерих Демирал. Первый отдал небрежный пас, второй позволил «обокрасть» себя Алексею Миранчуку. А далее Кузяев прорвался в штрафную и отдал передачу под удар Черышеву. Хавбек «Валенсии» отправил мяч в дальний угол без шансов для голкипера.
Пропущенный мяч не слишком смутил турок. Достаточно активен был Джанер Эркин, когда-то игравший в ЦСКА. Пытался взять на себя функции лидера один из самых звёздных игроков сборной Турции Хакан Чалханоглу из «Милана». Но россияне в целом контролировали ход игры.
Тем обиднее, что проблемы у гостей возникли, по сути, на пустом месте. Магомед Оздоев ударом через себя отправил мяч в сторону своих ворот, где его подхватил Дженк Тосун. В критической ситуации Семёнов принял решение остановить убегавшего один на один с Гилерме форварда любой ценой. Защитник сборной России старался нарушить правила предельно аккуратно. Это не произвело должного впечатления на польского рефери Шимона Марциняка. Он расценил действие Семёнова как фол последней надежды и без раздумий показал ему красную карточку. Так уже на 24-й минуте россияне остались в численном меньшинстве плюс получили опасный штрафной в свои ворота.
Мощный удар со стандарта принял на себя стоявший в левой части стенки Заболотный. Мяч попал ему в область сердца, и нападающий долго приходил в себя, лёжа на газоне. Ещё через две минуты гости всё-таки пропустили: Кенан Караман поразил цель головой с близкого расстояния после навеса с фланга.
В одночасье игра россиян полностью сломалась. Какой-то период их состояние, казалось, было близким к паническому. Турки не извлекли дивидендов из ещё одного стандарта вблизи штрафной. Однако в целом у ворот Гилерме то и дело возникали опасные моменты. Атаки хозяев шли одна за другой.
Как следствие, подопечные Шенола Гюнеша вскоре наказали соперника. На 32-й минуте россияне пропустили очень лёгкий мяч. В данном моменте хорошо сыграл Дженгиз Ундер. Ворвавшись в свободную зону, он далеко продвинулся вперёд и обыгрался с Каном Айханом, а затем, получив мяч обратно, красиво закрутил его в дальний угол. От штанги снаряд срикошетил в сетку. Прыжок Гилерме лишь придал эффектности этому голу. Вспомнилось, что перед матчем Гюнеш обещал приложить все усилия для победы. Положение дел для сборной России стало совсем незавидным.
Тем не менее постепенно россияне пришли в себя. Вратарь Гюнок лишь за пределами своей штрафной остановил прорыв Заболотного. А капитан Джикия должен был увереннее играть на дальней штанге после подачи углового и нацеленной скидки из центра штрафной. Пожалуй, защитник мог сыграть головой, но предпочёл подставить ногу и не дотянулся до мяча. Ещё одна неплохая возможность представилась сборной России в добавленное к первому тайму время.
Очередная неудача
Восстановить комплектность в оборонительной линии Черчесов решил заменой автора гола Черышева на Вячеслава Караваева. Взятием ворот могла окончиться первая же атака после перерыва: Оздоев в левом краю турецкой штрафной имел шанс выполнить скидку на Заболотного, однако предпочёл ударить. Хозяев спас Гюнок.
В целом турки позволяли россиянам проводить атаки. Порой подопечные Черчесова гостили у владений Гюнока едва ли не всей командой, нарываясь на контратаки. А на 52-й минуте одна из вылазок соперника привела к назначению очень спорного пенальти. Кузяев, казалось, успел в собственной штрафной в чистом подкате выбить мяч из-под ног у Туфана, но Марциняк решил, что полузащитник «Зенита» нарушил правила, и указал на точку. В результате Тосун уверенно развёл мяч и Гилерме по разным углам.
В дальнейшем игра развивалась волнообразно. Россияне чередовали успешные действия с неудачными. Так, вторую жёлтую карточку в рамках турнира получил Зобнин. Теперь он вынужден будет пропустить решающий матч с Сербией из-за дисквалификации. Зато на 57-й минуте Кузяев после эффектного прохода Караваева по флангу сократил отставание в счёте до минимума.
Спасать игру Черчесов выпустил Антона Миранчука и Александра Ерохина. Они заменили Кузяева и Заболотного, после чего у россиян не осталось на поле номинальных форвардов. Ближе к финальному свистку игровую практику получили Даниил Фомин и Алексей Ионов. Решающего навала, однако, не получилось. Игра разбилась на эпизоды, что было на руку туркам. Несмотря на ряд хороших моментов у россиян во втором тайме, хозяева всё же довели матч до победы. Турция набрала шесть очков. У России осталось восемь зачётных баллов. А очередная неудача вдобавок уменьшила шансы отечественной команды на попадание во вторую корзину при жеребьёвке отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.
Видео дня. «Кристал Пэлас» разгромил «Лидс»
RT на русском: последние новости
Черчесов: сборная Турции всегда славилась хорошей командой и качественными игроками Черчесов: сборная Турции всегда славилась хорошей командой и качественными игроками Дубль Вайналдума помог Нидерландам победить Боснию и Герцеговину в Лиге наций Дубль Вайналдума помог Нидерландам победить Боснию и Герцеговину в Лиге наций Орлов считает, что Черчесов погорячился с решением не вызвать Дзюбу в сборную Орлов считает, что Черчесов погорячился с решением не вызвать Дзюбу в сборную
Комментарии 19
Футбол , Шимон Марциняк , Магомед Оздоев , Денис Черышев , Алексей Миранчук , Антон Миранчук , Георгий Джикия , Кенан Караман , Дженгиз Ундер , Станислав Черчесов , Лев Яшин , Игорь Дивеев , Василий Березуцкий , Федор Кудряшов , Александр Ерохин , Далер Кузяев , Федор Чалов , Хакан Чалханоглу , Андрей Семенов , Виктор Онопко , Даниил Фомин , Роман Зобнин , Вячеслав Караваев , Дженк Тосун , Сергей Игнашевич , Игорь Акинфеев , Алексей Ионов , Антон Заболотный , Юрий Жирков , Зенит , ЦСКА , СБОРНАЯ РОССИИ
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Видео
Топ-5 голов восьмого тура Английской Премьер-лиги
02:02
Топ-5 голов восьмого тура Английской Премьер-лиги
Премьер-лига
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
00:13
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
Экс-вратарь ЦСКА предсказал судьбу Дзюбы
02:32
Экс-вратарь ЦСКА предсказал судьбу Дзюбы
Футбол
«Сердце остановилось прямо на вокзале»
00:52
«Сердце остановилось прямо на вокзале»
Футбол Статьи
«Я увел у вас жену, но она этого хотела»
01:59
«Я увел у вас жену, но она этого хотела»
Около спорта
Дело принципа: Москва бросит вызов Загребу
00:30
Дело принципа: Москва бросит вызов Загребу
Футбол
Миссия невыполнима-2
00:30
Миссия невыполнима-2
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение