Как Россия проиграла Турции в Лиге наций 

Исторически Турция — один из самых удобных соперников для сборной России. Отчётная встреча в Стамбуле стала для команд восьмой, начиная с 1991 года. До того россияне одержали четыре победы при трёх ничьих. В их пользу завершились и обе игры Лиги наций в 2018-м. В текущем же розыгрыше турнира в октябре 2020-го соперники разошлись миром в Москве (1:1).

При этом обе сборные подошли к очной встрече с затяжными сериями без побед в пассиве. Турки вовсе в текущем году не обыграли ни одного соперника (одно поражение и пять ничьих). В свою очередь, россияне уступили шведам в контрольной встрече в октябре и затем трижды кряду сыграли вничью.

Черчесов вновь доверил место в воротах Маринато Гилерме. В Кишинёве натурализованный бразилец отыграл 135-й «сухой» матч в карьере после переезда в Россию, обогнав по этому показателю самого Черчесова (134) и поднявшись на 15-ю позицию в символическом клубе Льва Яшина

Судьбоносный отрезок для подопечных Черчесова

Матч принимал стадион «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле, где выступает «Фенербахче». Сборная России начала достаточно бодро. Очень старался на переднем крае Заболотный, набравший, судя по последним выступлениям за «Сочи», весьма неплохую форму. Именно он в дебюте опасно бил головой с линии вратарской. Мяч прошёл примерно в метре от ближней девятки.

Турки тревожный звонок не услышали, и практически моментально удалось отличиться Денису Черышеву. Шла лишь 11-я минута, когда на пару ошиблись вратарь Фехми Мерт Гюнок и защитник Мерих Демирал. Первый отдал небрежный пас, второй позволил «обокрасть» себя Алексею Миранчуку . А далее Кузяев прорвался в штрафную и отдал передачу под удар Черышеву. Хавбек «Валенсии» отправил мяч в дальний угол без шансов для голкипера.

Пропущенный мяч не слишком смутил турок. Достаточно активен был Джанер Эркин, когда-то игравший в ЦСКА . Пытался взять на себя функции лидера один из самых звёздных игроков сборной Турции Хакан Чалханоглу из «Милана». Но россияне в целом контролировали ход игры.

Тем обиднее, что проблемы у гостей возникли, по сути, на пустом месте. Магомед Оздоев ударом через себя отправил мяч в сторону своих ворот, где его подхватил Дженк Тосун . В критической ситуации Семёнов принял решение остановить убегавшего один на один с Гилерме форварда любой ценой. Защитник сборной России старался нарушить правила предельно аккуратно. Это не произвело должного впечатления на польского рефери Шимона Марциняка . Он расценил действие Семёнова как фол последней надежды и без раздумий показал ему красную карточку . Так уже на 24-й минуте россияне остались в численном меньшинстве плюс получили опасный штрафной в свои ворота.

Мощный удар со стандарта принял на себя стоявший в левой части стенки Заболотный. Мяч попал ему в область сердца, и нападающий долго приходил в себя, лёжа на газоне. Ещё через две минуты гости всё-таки пропустили: Кенан Караман поразил цель головой с близкого расстояния после навеса с фланга.

В одночасье игра россиян полностью сломалась. Какой-то период их состояние, казалось, было близким к паническому. Турки не извлекли дивидендов из ещё одного стандарта вблизи штрафной. Однако в целом у ворот Гилерме то и дело возникали опасные моменты. Атаки хозяев шли одна за другой.

Как следствие, подопечные Шенола Гюнеша вскоре наказали соперника. На 32-й минуте россияне пропустили очень лёгкий мяч. В данном моменте хорошо сыграл Дженгиз Ундер . Ворвавшись в свободную зону, он далеко продвинулся вперёд и обыгрался с Каном Айханом, а затем, получив мяч обратно, красиво закрутил его в дальний угол. От штанги снаряд срикошетил в сетку. Прыжок Гилерме лишь придал эффектности этому голу. Вспомнилось, что перед матчем Гюнеш обещал приложить все усилия для победы. Положение дел для сборной России стало совсем незавидным.

Тем не менее постепенно россияне пришли в себя. Вратарь Гюнок лишь за пределами своей штрафной остановил прорыв Заболотного. А капитан Джикия должен был увереннее играть на дальней штанге после подачи углового и нацеленной скидки из центра штрафной. Пожалуй, защитник мог сыграть головой, но предпочёл подставить ногу и не дотянулся до мяча. Ещё одна неплохая возможность представилась сборной России в добавленное к первому тайму время.

Очередная неудача

Восстановить комплектность в оборонительной линии Черчесов решил заменой автора гола Черышева на Вячеслава Караваева . Взятием ворот могла окончиться первая же атака после перерыва: Оздоев в левом краю турецкой штрафной имел шанс выполнить скидку на Заболотного, однако предпочёл ударить. Хозяев спас Гюнок.

В целом турки позволяли россиянам проводить атаки. Порой подопечные Черчесова гостили у владений Гюнока едва ли не всей командой, нарываясь на контратаки. А на 52-й минуте одна из вылазок соперника привела к назначению очень спорного пенальти. Кузяев, казалось, успел в собственной штрафной в чистом подкате выбить мяч из-под ног у Туфана, но Марциняк решил, что полузащитник «Зенита» нарушил правила, и указал на точку. В результате Тосун уверенно развёл мяч и Гилерме по разным углам.

В дальнейшем игра развивалась волнообразно. Россияне чередовали успешные действия с неудачными. Так, вторую жёлтую карточку в рамках турнира получил Зобнин. Теперь он вынужден будет пропустить решающий матч с Сербией из-за дисквалификации. Зато на 57-й минуте Кузяев после эффектного прохода Караваева по флангу сократил отставание в счёте до минимума.