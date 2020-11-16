Чемпион СССР оценил поражение России от Турции

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Чемпион СССР Евгений Ловчев прокомментировал поражение сборной России от национальной команды Турции (2:3) в пятом туре группового этапа Лиги наций, передает "Матч ТВ".

Напомним, что встреча проходила в Стамбуле и завершилась со счетом 3:2 в пользу сборной Турции.

По словам бывшего футболиста, если разбирать судейство, то ошибки были, а если разбирать игру, то сборная России недооценила Турцию.

Ловчев отмечает, что когда российская команда теряет Фернандеса, Головина и Дзюбу, игра уже не будет так хорошо идти.

"Все три мяча себе привезли", — добавил он.

Напомним, что заключительный матч Лиги наций сборная России проведет 18 ноября в гостях против Сербии. Начало — в 22.45 мск. Ранее сообщалось, что Россия сохранила первое место в группе Лиги наций.