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Чемпион СССР прокомментировал поражение сборной России от Турции 

Газета.Ru и ещё 5 16 часов назад
Чемпион СССР оценил поражение России от Турции
Фото: РИА Новости
Чемпион СССР Евгений Ловчев прокомментировал поражение сборной России от национальной команды Турции (2:3) в пятом туре группового этапа Лиги наций, передает "Матч ТВ".
Напомним, что встреча проходила в Стамбуле и завершилась со счетом 3:2 в пользу сборной Турции.
По словам бывшего футболиста, если разбирать судейство, то ошибки были, а если разбирать игру, то сборная России недооценила Турцию.
Ловчев отмечает, что когда российская команда теряет Фернандеса, Головина и Дзюбу, игра уже не будет так хорошо идти.

"Все три мяча себе привезли", — добавил он.

Напомним, что заключительный матч Лиги наций сборная России проведет 18 ноября в гостях против Сербии. Начало — в 22.45 мск. Ранее сообщалось, что Россия сохранила первое место в группе Лиги наций.
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Футбол , Евгений Ловчев , СБОРНАЯ РОССИИ
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