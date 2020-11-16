«Дзюба бы их одной левой»:почему Россия проиграла Турции 

«Это потому что Дзюбы не было. Позорники», — написал в твиттере пользователь V A S I L I U S (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«А ведь Дзюба мог забить недостающий гол. Или два», — согласился Paul Pelz.

«Мне кажется, что пацаны из команды решили подобной игрой поддержать Дзюбу», — добавила Lena.

«Говорят, туркам слили. Ну вот. А Дзюба бы их одной левой сделал», — подчеркнул Батя драконов.