«Дзюба бы их одной левой»:почему Россия проиграла Турции 

Интернет-пользователи раскритиковали игру сборной России по футболу в матче с Турцией. По их мнению, к поражению национальной команды привело отсутствие капитана Артема Дзюбы.
Матч Лиги наций завершился со счетом 2:3 в пользу Турции. С 24-й минуты после удаления защитника Андрея Семенова подопечные Станислава Черчесова играли в меньшинстве.
После проигрыша болельщики сборной припомнили Черчесову отстранение Дзюбы из-за интимного видео.
«Это потому что Дзюбы не было. Позорники», — написал в твиттере пользователь V A S I L I U S (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«А ведь Дзюба мог забить недостающий гол. Или два», — согласился Paul Pelz.
«Мне кажется, что пацаны из команды решили подобной игрой поддержать Дзюбу», — добавила Lena.
«Говорят, туркам слили. Ну вот. А Дзюба бы их одной левой сделал», — подчеркнул Батя драконов.
Некоторые пользователи решили, что Дзюба просто «грамотно с этого позорища соскочил», а другие задумались, чем занят футболист во время просмотра «порно Турция-Россия».
Также в соцсетях появилась теория заговора, согласной которой слив видео Дзюбы — «операция турецких спецслужб», цель которой — «унизить Россию проигрышем».
Как писал «Рамблер», ранее в соцсетях опубликовали интимное видео Дзюбы. Комментируя это, Черчесов заявил, что футболисты должны соответствовать «уровню и статусу игрока национальной команды и на футбольном поле, и за его пределами». По словам Черчесова, Дзюбу решили не вызывать на сбор, чтобы оградить и его, и команду «от излишнего негатива».
Позже на игре «Зенита» с «Краснодаром» Дзюбу лишили капитанской повязки. Болельщики освистывали футболиста, но он отыграл все 90 минут и забил победный гол. Посты в поддержку Дзюбы опубликовали певица Светлана Лобода, журналистка Ксения Собчак, телеведущие Иван Ургант и Андрей Малахов, певец Дмитрий Маликов и другие знаменитости.