Коэнтрау назвал Роналду лучшим футболистом в мире 

"Я говорю одноклубникам, что желаю им поработать вместе с Роналду, чтобы увидеть, как он тренируется. Криштиану — это монстр. А еще он прекрасный друг и великолепный человек. Роналду родился с большим талантом, а также прибавил к этому невероятный объем работы, что сделало его лучшим в мире. Некоторым из португальцев будет сложно достичь такого уровня, но у нас есть такие игроки, которые могут подобраться к Криштиану", — приводит слова Коэнтрау O Jogo.