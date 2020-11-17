Футболист «Манчестер Юнайтед» основал книжный клуб 

Все новости на карте

Футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Маркус Рэшфорд основал свой собственный книжный клуб, чтобы прививать детям из неблагополучных семей любовь к чтению, сообщает Sky Sports.

Футболист собирается сотрудничать с благотворительными организациями, чтобы раздавать книги детям из неблагополучных семей.

Напомним, что Маркус Рэшфорд был удостоен Ордена Британской империи за кампанию, которая вынудила правительство обеспечить школьников бесплатными завтраками.

Ранее сообщалось, что в АПЛ выявили 16 новых случаев заражения COVID-19.