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Павлюченко: Карпин выгнал меня из «Спартака» 

Чемпионат.com и ещё 6 1 час назад
Павлюченко: Карпин выгнал меня из «Спартака»
Фото: РИА Новости
Экс-футболист «Спартака» Роман Павлюченко рассказал об отношении к бывшему главному тренеру и генеральному директору красно-белых Валерию Карпину, ныне занимающему пост наставника «Ростова».

«Карпина уважаю. Я ему благодарен за то, что он меня выгнал из «Спартака» и я уехал в Англию. Он пришёл на должность директора и сказал: «Ты играть не будешь. У нас есть Веллитон, ты будешь отдыхать». Я сразу его понял», — сказал Павлюченко в ролике на канале «МЯЧ Production» в YouTube.

Павлюченко перешёл в «Спартак» из «Ротора» в 2003 году и провёл в клубе пять лет. После чемпионата Европы — 2008, где с его помощью сборная России завоевала бронзовые медали, Роман перешёл в «Тоттенхэм Хотспур». Впоследствии выступал за «Локомотив», «Кубань», «Урал» и «Арарат» (Москва). Сейчас 38-летний форвард играет за ногинское «Знамя».
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