Павлюченко: Карпин выгнал меня из «Спартака» 

«Карпина уважаю. Я ему благодарен за то, что он меня выгнал из «Спартака» и я уехал в Англию. Он пришёл на должность директора и сказал: «Ты играть не будешь. У нас есть Веллитон, ты будешь отдыхать». Я сразу его понял», — сказал Павлюченко в ролике на канале «МЯЧ Production» в YouTube.