Украинская ассоциация футбола сообщила, что УЕФА официально уведомил УАФ о невозможности проведения матч Лиги наций Швейцария — Украина.
«В связи с компетентным решением департамента здравоохранения кантона Люцерн перевести на карантин всю делегацию национальной команды Украины матч Лиги наций УЕФА Швейцария — Украина не может состояться.
УЕФА, УАФ, и Швейцарская ассоциация футбола готовы к проведению поединка, однако запрет местных властей перечеркивает все надежды футбольных организаций провести игру.
Таким образом, решение о дальнейшей судьбе матча будет принимать УЕФА», — говорится в сообщении на сайте УАФ.