Клубный чемпионат мира перенесен на февраль

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение перенести клубный чемпионат мира с декабря 2020 года на февраль 2021-го. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Соревнования пройдут в Катаре с 1 по 11 февраля 2021 года. В сентябре о возможном переносе турнира заявлял президент ФИФА Джанни Инфантино

Клубный чемпионат мира проводится с 2000 года, в нем принимают участие сильнейшие клубы каждой из шести континентальных конфедераций и лучший клуб принимающей турнир страны. Действующим победителем турнира является английский "Ливерпуль". Следующий после февральского розыгрыш пройдет по новому формату: в турнире будут принимать участие 24 команды вместо семи, соревнования будет проходить каждые четыре года вместо Кубка конфедераций.

Также ФИФА сообщила об отмене ранее уже перенесенных с 2020 на 2021 год женских чемпионатов мира среди игроков не старше 20 и не старше 17 лет. Первый турнир должен был состояться в Коста-Рике и Панаме, второй — в Индии. Этим странам будет передано проведение соревнований 2022 года.