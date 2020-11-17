Тадич пропустит матч с Россией в Лиге наций

Полузащитник сборной Сербии по футболу и нидерландского «Аякса» Душан Тадич не сыграет в матче заключительного, шестого тура Лиги наций УЕФА с национальной командой России.
Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович.
«После матча с венграми он почувствовал боль в мышце», — пояснил наставник.
Матч Сербия — Россия состоится 18 ноября в Белграде.
Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов высказался о кадровых потерях команды перед матчем с Сербией в Лиге наций.