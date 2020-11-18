Португалия вырвала победу в матче Лиги наций с Хорватией

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Сборная Португалии по футболу одержала победу над национальной командой Хорватии в матче заключительного, шестого тура Лиги наций УЕФА.

Встреча, прошедшая в Хорватском Сплите, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе сборной Хорватии дубль оформил Маттео Ковачич, отличившийся на 29-й ин 65-й минутах. С 51-й минуты хорваты играли в десятером, после того как за вторую жёлтую карточку с поля был удалён Марко Рог