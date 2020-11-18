Бывший скаут «Зенита» рассказал о просмотре Влашича 

По словам скаута, в 2016 он смотрел Влашича семь раз в "Хайдуке", когда у хорватского клуба был плохой сезон и полузащитник тоже играл плохо. Евменов вспоминает, что потом "Хайдук" сыграл с "Эвертоном" в Лиге Европы и английский клуб сразу купил Влашича.

"Можно было подписать топ-игрока за три копейки по меркам текущих финансовых реалий", — добавил он.

После 14 туров Российской премьер-лиги московский ЦСКА набрал 31 очко и расположился на первом месте в турнирной таблице.

Никола Влашич сыграл 12 матчей, забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи. Ранее стала известна дата суда по делу ЦСКА.