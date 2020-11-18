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Бывший скаут «Зенита» рассказал о просмотре Влашича 

Газета.Ru 6 часов назад
Бывший скаут «Зенита» рассказал о просмотре Влашича
Фото: РИА Новости
Бывший скаут петербургского "Зенита" Антон Евменов рассказал о просмотре полузащитника московского ЦСКА и сборной Хорватии Николы Влашича, передает Sports.ru.
По словам скаута, в 2016 он смотрел Влашича семь раз в "Хайдуке", когда у хорватского клуба был плохой сезон и полузащитник тоже играл плохо. Евменов вспоминает, что потом "Хайдук" сыграл с "Эвертоном" в Лиге Европы и английский клуб сразу купил Влашича.

"Можно было подписать топ-игрока за три копейки по меркам текущих финансовых реалий", — добавил он.

После 14 туров Российской премьер-лиги московский ЦСКА набрал 31 очко и расположился на первом месте в турнирной таблице.
Никола Влашич сыграл 12 матчей, забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи. Ранее стала известна дата суда по делу ЦСКА.
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Футбол , Никола Влашич , Антон Евменов , Зенит , ЦСКА , Sports.ru
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