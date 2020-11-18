Дело Широкова рассмотрят в особом порядке

Мировой суд рассмотрит в особом порядке дело уголовное дело в отношении бывшего футболиста сборной России Романа Широкова об избиении арбитра Никиты Данченкова. Об этом сообщил ТАСС один из адвокатов Данченкова Александр Островский.
"Судья 1050 участка вынес постановление о рассмотрении дела в особом порядке", — сказал Островский. Он отметил, что судья не учел мнение потерпевших, которые были против. "При этом согласие потерпевших является необходимым условием для особого порядка", — сказал адвокат.
Суд начнет рассмотрение дела 25 ноября. Островский добавил, что в заседании защита заявит об отмене решения о его рассмотрении в особом порядке.
Ранее адвокат Широкова Вадим Лялин сообщал ТАСС, что футболист признал вину и просит рассматривать дело в особом порядке. При этом потерпевший был против этого. Широков обвиняется по п. "а" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений). По данной статье ему грозит до двух лет лишения свободы.
Инцидент произошел 10 августа на стадионе академии "Спартака" в любительском матче в рамках турнира "Российская Медиа-лига" с участием команды телеканала "Матч ТВ". Широков избил арбитра после того, как тот показал ему красную карточку из-за оскорблений со стороны футболиста. Спустя некоторое время Широков извинился за инцидент со своей страницы в Instagram, телеканал отстранил его от работы.