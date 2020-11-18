Дело Широкова рассмотрят в особом порядке

"Судья 1050 участка вынес постановление о рассмотрении дела в особом порядке", — сказал Островский. Он отметил, что судья не учел мнение потерпевших, которые были против. "При этом согласие потерпевших является необходимым условием для особого порядка", — сказал адвокат.

Суд начнет рассмотрение дела 25 ноября. Островский добавил, что в заседании защита заявит об отмене решения о его рассмотрении в особом порядке.

Ранее адвокат Широкова Вадим Лялин сообщал ТАСС, что футболист признал вину и просит рассматривать дело в особом порядке. При этом потерпевший был против этого. Широков обвиняется по п. "а" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений). По данной статье ему грозит до двух лет лишения свободы.