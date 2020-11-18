Хавбек «Спартака» Алекс Крал заинтересовал клубы АПЛ 

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Так, 22-летний хавбек сборной Чехии заинтересовал клубы АПЛ.

Согласно информации Mirror, Крала оценивают в £30 млн Также возможно, что после чемпионата Европы цена на футболиста заметно вырастет.

Известно, что Крал перешёл в «Спартак» из «Славии». В настоящее время в Англии, в «Вест Хэме», играют ещё два бывших игрока пражского клуба — Томаш Соучек и Владимир Цоуфал.

По итогам 14 матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) в текущем сезоне Крал отдал 2 голевых паса.