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Хавбек «Спартака» Алекс Крал заинтересовал клубы АПЛ 

News.ru и ещё 6 1 час назад
Хавбек «Спартака» Алекс Крал заинтересовал клубы АПЛ
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
Полузащитник московского ФК «Спартак» Алекс Крал может сменить клуб в январе.
Так, 22-летний хавбек сборной Чехии заинтересовал клубы АПЛ.
Согласно информации Mirror, Крала оценивают в £30 млн Также возможно, что после чемпионата Европы цена на футболиста заметно вырастет.
Известно, что Крал перешёл в «Спартак» из «Славии». В настоящее время в Англии, в «Вест Хэме», играют ещё два бывших игрока пражского клуба — Томаш Соучек и Владимир Цоуфал.
По итогам 14 матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) в текущем сезоне Крал отдал 2 голевых паса.
Ранее NEWS.ru писал, что бывший главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин считает, что экс-хавбек «красно-зелёных» Алексей Миранчук, выступающий за итальянскую «Аталанту», сможет занять место в стартовом составе.
Он также поделился мнением, когда другой полузащитник Антон Миранчук, недавно продливший контракт с «железнодорожниками», сможет перейти в другую команду.
Видео дня. «Вест Хэм» обыграл «Фулхэм» в матче 8-го тура АПЛ
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Комментарии
Футбол , Алексей Миранчук , Антон Миранчук , Юрий Семин , Алекс Крал , Томаш Соучек , Спартак , Локомотив
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