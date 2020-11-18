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Жена Дзюбы может подать на развод после скандала с интимным видео 

News.ru 4 часа назад
Дзюба поплатился за скандал с интимным видео
Фото: ТАСС
Супруга нападающего футбольного клуба «Зенит» Артёма Дзюбы намерена подать на развод после появления в Сети интимного видео, главным героем которого стал её муж.
По словам друзей женщины, Кристина Дзюба затаила обиду на форварда «сине-бело-голубых».

Она обиделась на него. Как можно такое пропустить мимо ушей. Больше всего ей неприятно, что вся страна знает, какой она выглядит дурочкой. Он постоянно насмехается над Кристиной, ей это уже надоело, — цитирует приятельницу супруги спортсмена Пятый канал.

Сама Кристина Дзюба пока никак не прокомментировала слухи о разводе.
Ранее стало известно, что у нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы требовали $5 млн за то, чтобы в Интернете не появилось видео, на котором он занимается мастурбацией. Спортсмен отказался платить из-за того, что сумма оказалась для него слишком большой, к тому же он не был уверен, что шантаж на этом закончится, а видео всё равно не окажется в Сети. Имя шантажиста не раскрывается, однако его имя известно полиции. У Дзюбы есть запись разговора с требованием денег. Сам футболист не стал комментировать информацию о шантаже.
«Дзюба решил отвлечь внимание от Трампа и Байдена»
Несмотря на то что главный тренер сборной России Станислав Черчесов исключил Дзюбу из состава спортсменов на ноябрьских сборах, у футболиста нашлось много защитников. Его поддержали уже многие российские певцы и артисты. В частности, среди них оказались певица Валерия, Лобода, Сергей Лазарев, Андрей Малахов, Данила Козловский. Экс-звезда «Дома-2» Виктория Боня взяла его вину на себя — она посчитала, что это она своим видео спровоцировала Артёма на столь горячую съёмку. А порнозвезда Елена Беркова предложила ему сменить профессию, отметив, что в фильмах для взрослых платят больше, чем в сборной России.
Интимное видео, предположительно, с Артёмом Дзюбой появилось в социальных сетях, а также в Telegram-каналах. На записи он лежит на кровати и мастурбирует, снимая происходящее на камеру. При этом на заднем фоне слышен голос телеведущей «Матч ТВ» Марии Орзул. Вероятнее всего, ролик был записан в декабре 2019 года, однако всплыл в Интернете только сейчас, писал NEWS.ru.
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Комментарии 41
Футбол , Станислав Черчесов , Сергей Лазарев , Виктория Боня , Данила Козловский , Андрей Малахов , Артем Дзюба , Мария Орзул , Елена Беркова , Валерия , Зенит , СБОРНАЯ РОССИИ
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