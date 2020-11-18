Дзюба поплатился за скандал с интимным видео

Супруга нападающего футбольного клуба «Зенит» Артёма Дзюбы намерена подать на развод после появления в Сети интимного видео, главным героем которого стал её муж.

По словам друзей женщины, Кристина Дзюба затаила обиду на форварда «сине-бело-голубых».

Она обиделась на него. Как можно такое пропустить мимо ушей. Больше всего ей неприятно, что вся страна знает, какой она выглядит дурочкой. Он постоянно насмехается над Кристиной, ей это уже надоело, — цитирует приятельницу супруги спортсмена Пятый канал.

Сама Кристина Дзюба пока никак не прокомментировала слухи о разводе.

Ранее стало известно, что у нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы требовали $5 млн за то, чтобы в Интернете не появилось видео, на котором он занимается мастурбацией. Спортсмен отказался платить из-за того, что сумма оказалась для него слишком большой, к тому же он не был уверен, что шантаж на этом закончится, а видео всё равно не окажется в Сети. Имя шантажиста не раскрывается, однако его имя известно полиции. У Дзюбы есть запись разговора с требованием денег. Сам футболист не стал комментировать информацию о шантаже.