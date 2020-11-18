Дзюба дал новые идеи для секс-индустрии 

Крупная российская сеть товаров для взрослых планирует создать фаллоимитатор по слепку с полового органа футболиста, продемонстрированного в интимном видео, и уже направила Дзюбе предложение принять участие в рекламной кампании нового товара. За фото— и видеосъемку интим-магазин готов заплатить Дзюбе не меньше 5 млн рублей.

«Уже с сегодняшнего дня можно встретить наших промоутеров в футболках с фотографией Артема Дзюбы и надписью: "Что естественно, то не безобразно", которые в его поддержку будут колесить по городам и раздавать промокоды тем, кто не считает эту ситуацию чем-то выходящим за рамки», — рассказал владелец сети Максимилиан Лапин.

Бывшая порноактриса Елена Беркова , посмотрев ролик с участием Артема Дзюбы, заявила, что готова вернуться в порноиндустрию, чтобы сняться вместе с футболистом. Беркова выразила уверенность, что Дзюба мог бы сделать отличную карьеру в порнобизнесе.

Ранее, как писал «Рамблер», такое же мнение озвучила легенда мирового порно итальянский актер Рокко Сиффреди. В официальном аккаунте Сиффреди в Instagram появился скриншот слитого в Сеть интимного видео Дзюбы с призывом к нападающему «Зенита» и сборной России: «Я бы хотел, чтобы ты был в моей команде. Отличные навыки! В этом лицемерном мире, если тебе когда-нибудь понадобится помощь, ты всегда можешь рассчитывать на меня!»