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Черчесов: вопрос об отставке с поста главного тренера сборной не ко мне 

Спорт РИА Новости и ещё 15 2 часа назад
Черчесов ответил на вопрос об отставке
Фото: ТАСС
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после разгромного поражения от сербов в матче Лиги наций заявил, что вопрос об отставке не находится в его ведении.
Встреча 6-го тура, прошедшая в среду в Белграде, завершилась победой хозяев со счетом 5:0. Сборная Венгрии (11 очков) заняла первое место в группе и поднялась в лигу А, россияне (8) стали вторыми, сербы (6) — третьими, турки (6) опустились в лигу С.

"Игра с Молдавией была в календаре, это не наша прихоть. Все команды играют по три матча, какая здесь проблема? Вопрос (об отставке) не ко мне. Мы провели наш турнир, начали хорошо, но закончили неважно. Сегодняшняя игра показала, что команда должна быть командой, а у нас было много новых игроков, и с листа, видимо, на таком уровне сыграть не всем удается", — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Безвыигрышная серия сборной России составляет шесть матчей.
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