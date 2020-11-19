Черчесов ответил на вопрос об отставке

"Игра с Молдавией была в календаре, это не наша прихоть. Все команды играют по три матча, какая здесь проблема? Вопрос (об отставке) не ко мне. Мы провели наш турнир, начали хорошо, но закончили неважно. Сегодняшняя игра показала, что команда должна быть командой, а у нас было много новых игроков, и с листа, видимо, на таком уровне сыграть не всем удается", — сказал Черчесов на пресс-конференции.