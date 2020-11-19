Боярский нашел замену Черчесову

Народный артист РСФСР, актер и певец Михаил Боярский прокомментировал поражение сборной России от Сербии (0:5) в заключительном матче Лиги наций.
«Думаю, этот результат лежит на руководстве команды! Сборная выглядела беззубой и неподготовленной. У Черчесова будущего нет, с ним у команды ничего не получится. Но не мне судить, потому что я болельщик. Просто очень печально, что сборная России находится в футбольных задворках.
Заболотный старался, но надо попадать в ворота. Считаю, нужно назначать Семина — это проверенный тренер», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом Sport24 Данилом Алешиным.