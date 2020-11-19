Газизов рассказал, ради чего он пришёл в «Спартак» 

«Я пришёл в «Спартак» только ради титулов. Для меня это возможность завоевать вместе со «Спартаком» титулы. И играть в Лиге чемпионов. Как обойти конкурентов? Обыгрывать всех и показывать лучшую игру. Это единственный способ обыграть «Зенит», ЦСКА и другие топовые команды», — сказал Газизов на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.