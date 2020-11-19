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Кокорин рассказал, почему он не перешел в «Локомотив» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Кокорин рассказал, почему он не перешел в «Локомотив»
Фото: РИА Новости
Форвард «Спартака» Александр Кокорин заявил, что мог перейти в «Локомотив». Он также рассказал, при каких обстоятельствах переход не состоялся.
«Мы с Николичем не виделись, но разговаривали по телефону, — сказал Кокорин в интервью каналу Нобеля Арустамяна на Youtube. — Он и его агент произвели на меня хорошее впечатление. Мы приятно общались. Мне показалось, что они суперпорядочные ребята, что они о клубе очень переживают, хотя они здесь не так давно. Поэтому могу о них сказать только теплые слова, хотя я их даже не видел.
Был ли «Локомотив» приоритетным вариантом? Большим плюсом «Локомотива» была Лига чемпионов. Я конечно, это рассматривал. Я сказал: «Давайте сначала пусть пройдет ваш совет, одобрит он или не одобрит, и тогда будет какая-то конкретика». Когда прошел совет, мне перезвонили и сказали: «сори». Да, перезванивал Николич. Он сказал, что моя фамилия обсуждалась три секунды. Почему так произошло, я догадываюсь. Но догадками делиться не хочу.
Понимал ли я, что после той ситуации (с уголовным делом и тюремным сроком — Прим. «СЭ») нереально оказаться в «Зените», «Динамо» или «Локомотиве»? Нет, не понимал. Не всерьез это все, знаешь. Прошло все, все ситуации прошли. Не думал, что на протяжении такого времени могут какие-то обиды у кого-то остаться, или люди действительно могут держать все под контролем. Не понимал. Не верил. Но, оказывается…»
29-летний Александр Кокорин в текущем сезоне провел восемь матчей за «Спартак» во всех турнирах. В его активе один гол и две результативные передачи.
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Комментарии
Футбол , Томислав Николич , Александр Кокорин , Спартак , Зенит , Локомотив , Динамо
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