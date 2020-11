Вся Англия полюбила несуществующего футболиста

В 1999 году англоязычная пресса вовсю обсуждала переход в «Ливерпуль» гения — Дидье Батиста. Журналисты писали, что молодая звезда из французского «Монако» станет новой легендой красных и приведет их к чемпионству. Вот только незадолго до подписания контракта возникла одна проблема: выяснилось, что такого футболиста в реальности не существует — он полностью вымышленный персонаж. По одним данным, трансферный фейк запустили боссы мерсисайдцев, чтобы произвести впечатление на соперников, по другим, козни строили фанаты «Арсенала». Так или иначе, скандал с разоблачением обмана вышел громким. «Лента.ру» совместно с букмекерской конторой «Олимп» разбиралась, кто и для чего на самом деле придумал Батиста и почему вся Англия так долго верила этому слуху.

Уникальный талант?

В ноябре 1999-го в The Guardian The Times вышли заметки о талантливом футболисте Дидье Батисте — герое «Монако» и молодежной сборной Франции. Именно он, по мнению журналистов, был способен спасти «Ливерпуль», который тащился где-то в середине турнирной таблицы Английской премьер-лиги (АПЛ). Бороться за призовое место предстояло с почти недосягаемым « Манчестер Юнайтед », крепкими «Арсеналом», «Лидсом» и «Челси».

Батист, согласно описанию, был одним из лучших молодых левых защитников. А у красных — как раз беда с этой позицией! На ней бессменно выходил не слишком надежный шотландец Доминик Маттео , а подменял его 30-летний Стив Стонтон, лучшие годы которого уже давно миновали. К тому же «Монако» якобы просил за Дидье всего 3,5 миллиона фунтов стерлингов: грядет выгодная сделка, писали СМИ.

Никакого официального комментария от клубов они не давали и ссылались на собственные информированные источники, близкие руководству «Ливерпуля». Позже выяснилось, что первыми, кто напечатал статью о Батисте, стали редакторы бульварного издания The News of the World. Первоисточником они называли агентство спортивных новостей Hayters — известное СМИ с богатой историей. Причем все эти издания не просто писали о Батисте — они анализировали, насколько разумно покупать француза сейчас и не стоит ли попробовать еще и сбить цену.

Итак, слухи расходились со скоростью света, и скоро вся Англия знала: мерсисайдцы готовятся объявить о переходе фантастического игрока. Батиста окрестили будущей легендой клуба, а, возможно, и всего чемпионата. В «Ливерпуле» эти новости никак не комментировали, что только укрепляло веру фанатов в скорый трансфер. И все бы хорошо. Но футболиста Дидье Батиста не существовало.

«Команда мечты»

То есть, вообще-то, такой игрок был, но не в реальном футболе, а в мыльной опере Dream Team («Команда мечты»), которую показывали на телеканале Sky One. Роль Батиста исполнял Том Редхилл (настоящее имя Саша Грюнпетер, Sacha Grunpeter). Сериал выходил вплоть до 2007 года — суммарно режиссеры отсняли 419 серий. Проект имел коммерческий успех, но на качество продюсеры откровенно махнули рукой.

Сюжет строился на истории вымышленного клуба «Харчестер Юнайтед». Она пестрила по-настоящему душераздирающими моментами: то одного из футболистов после победы в Кубке Англии застрелит снайпер, то тренер убьет полузащитника за результативную ошибку, то жена лидера команды изменит ему с одноклубником в раздевалке в перерыве матча у всех на глазах, то стадион сгорит дотла… Батист в Dream Team появился в конце третьего сезона.

По сценарию, 21-летний Дидье был подающим большие надежды левым защитником молодежной сборной Франции, которая выиграла чемпионат мира 1998 года. Он играл в «Монако» и для продолжения карьеры выбирал между «Харчестером» и «другим английским клубом, которым руководит французский тренер». В реальной жизни это могли быть «Арсенал» Арсена Венгера или «Ливерпуль» Жерара Улье . Когда футболиста в сериале спрашивали, согласился ли бы он перейти в какую-то из двух последних команд, он загадочно улыбался. И пресса на полном серьезе сосватала его к мерсисайдцам. Но как же это вообще стало возможно?

Лучший кандидат

Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно вспомнить, что представлял собой интернет в конце прошлого века. Не было ни Википедии, ни YouTube, ни иных сервисов, которые сегодня поставляют нам значимую часть информации о мире. Зато были форумы — и там пользователи сети, конечно, имели полную свободу.

Считается, что запустил слух о переходе Батиста один из болельщиков «Арсенала» на фан-сайте ArsenalShorts. Скорее всего, в шутку, чтобы поиздеваться над соперниками — будто только вымышленный футболист поможет им добраться до медалей АПЛ. А там то ли кто-то из Hayters, то ли из The News of the World эту идею подхватил и выдал за реальность. Есть, правда, и другая версия: якобы один из сотрудников пресс-службы «Ливерпуля» по указке боссов вбросил на популярный форум этот факт для устрашения соперников, а дальше журналисты сделали свое дело. «Мы думаем, что Дидье Батист был бы идеальным дополнением к четверке защитников "Ливерпуля". Это было бы мощное усиление!» — писал репортер Майк Данн.

Проверить данные было невозможно, да и в голову никому это не приходило. А тут еще, пусть и с опозданием, их достоверность подтвердила официальная информационная служба Liverpool ClubCall. По горячей линии рядовой фанат мог дозвониться в клуб, чтобы узнать последние трансферные новости. За 60 пенсов (столько стоила минута разговора) клуб продавал болельщикам слух о Батисте. Надо ли говорить, что до ClubCall было не дозвониться — линии были перегружены. Сыграло роль и то, что англичане традиционно не следят за лигами других стран. Кто играет в «Монако» — последнее, что их интересует. Почему же никто из фанатов Dream Team, следящих еще и за футболом, не заметил странностей — непонятно.

Рассыпался слух после заявления представителя сериала, которого пришлось ждать довольно продолжительное время — несколько месяцев. «Мы были шокированы, как никто другой, когда увидели эту историю в газетах. Мы можем предполагать, будто кто-то посмотрел сериал и подумал, что он документальный. Но это было просто шоу!» — заметил он. Для фанатов это стало шоком, в Hayters заявили, что «проводят срочное расследование по этому поводу», а редактор спортивного отдела The Times Кейт Блэкмор ответил многозначительно: «Он сказал: "Упс!"» — писал The Independent

Развязка скандала

«Ливерпулю» же оставалось только радоваться, что в его составе не появился игрок, похожий на Батиста. «Карьера» француза в «Харчестере» была недолгой и закончилась позором. Так, из-за проблем с психикой и конфликтов в команде однажды он едва не умер от передозировки наркотиками. В команде он задержался всего на сезон (хотя и показал неплохую для защитника статистику, забив пять мячей в 44 матчах) и был отдан в «Марсель» после попытки слить одну из игр. Звезда Дидье погасла окончательно после того, как он не реализовал пенальти в дебютном матче за марсельцев. Больше в сериале он не появлялся.

Скандал вышел громким, болельщики были расстроены и демонстрировали это во время матчей кричалками и баннерами в адрес руководства, но других негативных последствий произошедшее не имело. Во всяком случае клубу пиар пошел только на пользу, рейтинги Dream Team также выросли, сыгравший Батиста актер получил известность (он разбился в автомобильной аварии в 2005-м во время съемок фильма «По следам ковбоев», и это стало потрясением для тысяч его фанатов — прим. «Ленты.ру»). Для запустивших и поддержавших этот грандиозный фейк журналистов, кстати, все тоже закончилось благополучно.

Блэкмор, спортивный редактор The Times, в 2008-м стал заместителем главного редактора и проработал на этом посту вплоть до выхода на пенсию в 2013-м. The Guardian отделался официальным опровержением, списав все на сложности в процессе верификации данных. А The News of the World спокойно продолжал кормить читателей скандальными слухами. Таблоид закрылся только в 2011-м, и с Батистом это никак не связано. Дело было в обвинениях в незаконной прослушке актеров Хью Гранта Джуда Лоу и премьер-министра Дэвида Кэмерона

А Улье нового игрока, кстати, все же получил — задолго до конца разбирательств красные подписали хорватского хавбека Игора Бишчана . Что до результатов, то в АПЛ сезона-1999/2000 «Ливерпуль» финишировал четвертым. От бронзового призера чемпионата «Лидса» его отделили два очка, а от победителя «Юнайтед» — внушительные 24. И ведь спустя год красные все же добились попадания в тройку, опередив «павлинов». Но произошло это отнюдь не силами «французского гения» Дидье Батиста.