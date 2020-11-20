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Кокорин хочет играть со "Спартаком" в Европе

Газета.Ru
1 час назад
Нападающий "Спартака" Александр Кокорин надеется на то, что клуб сможет сыграть в еврокубках в следующем сезоне. В нынешнем сезоне красно-белые не выступают ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы из-за того, что в сезоне-2019/20 заняли седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
Кокорин захотел в Европу
Фото: газета.ругазета.ру
"В том плане, что у меня все мысли – как поиграть в Европе. Хочу, чтобы "Спартак" поиграл в следующем году в Европе. На высоком уровне", - заявил форвард в интервью каналу Нобеля Арустамяна в YouTube.
Ранее сообщалось, что хавбек "Спартака" Урунов не знает размеры своей зарплаты.
Футбол,Александр Кокорин,Спартак,
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