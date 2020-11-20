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«Игроки сборной не хотели играть за Черчесова?» Губерниев — о конфликте с тренером и разгромных 0:5 от Сербии 

Sport24 1 час назад
«Игроки сборной не хотели играть за Черчесова?»
Фото: ТАСС
После поражения сборной России от сербов со счетом 0:5, после которого наша национальная команда лишилась возможности подняться в группу А Лиги наций и занять место во второй корзине при жеребьевке чемпионата мира 2022 года, комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев обрушился с критикой на главного тренера сборной Станислава Черчесова.

«Есть ощущение, что наш главный тренер после ряда успехов откровенно в последнее время «заигрался». Развивать мысль не буду. Понимайте, как хотите. Мы весьма средненькая европейская команда. И тут чьи-то даже самые маленькие ошибки приводят к большим и громким оплеухам! Как сегодня! Мы не понимаем, в какой футбол нам играть… Наш фарт закончился, а за ним мало что есть. Схема не работает. Игроки друг друга не понимают. Плана Б нет. В Заболотного уже, похоже, не верят даже товарищи по команде. Вариант «я с любыми игроками всего добьюсь» не работает. Сафонова и Соболева не выпустим назло их папам!

Где-то то должно было прорвать… Запаса у нас нет никакого. Должно было громыхнуть раньше… В принципе, эти же игроки привыкли проигрывать в еврокубках. Мы вышли обыграть Сербию на классе. И тут вдруг выяснилось, что его, класса, у нас нету… Король голый…», — сказал Губерниев.
«Залетело всё». Черчесов — о провале сборной России в Сербии
На следующий день Губерниев в интервью Sport24 выразил мнение, что Черчесову уходить не стоит. А также оценил вероятность дуэли с главным тренером сборной.
— Сейчас, на холодную голову, у вас изменилось мнение по вчерашнему разгрому сборной России?
— У меня ничего не изменилось. Просто сейчас добавляется информация, что Соболев был травмирован. И теперь начинаются вот эти все с больной головы на здоровую. У меня только вопрос: если Соболев был травмирован, то почему он был вызван и почему тогда не взяли условного Чалова?
— Сейчас об этом Газизов высказался.
— Почему Газизов сказал об этом после битвы, а не до? Вот сейчас, когда мы все обосрались, зачем сейчас об этом говорить? Нельзя было об этом сказать четыре дня назад? Сейчас просто понятно, что начинаются отмазки у всех. Есть медицинский контроль в клубе и в сборной — у них вообще нет никакого взаимодействия что ли? То есть травмированный игрок приезжает в сборную и клуб просит… В смысле клуб просит? Газизов врач что ли?
— Какое будет развитии событий в сборной после таких событий?
— Я сейчас все равно считаю, что говорить об увольнении Черчесова преждевременно. Скандалы в любом случае пойдут, но это 21 век, открытое общество, поэтому пусть скандалят, ничего страшного в этом нет. Есть люди, которые все успевают на земле. И хорошо заниматься своим делом, и в публичном поле устраивать разные, в том числе поругательные истории, но в спорте определяющим является результат. Самый главный матч года сборная России не просто провалила, а провалила позорно. Мы это видели вчера против соперника, которому ничего не надо было. Тем более, что ключевые игроки у них отсутствовали.
— После вашего вчерашнего спича, у вас не было мыслей, что Станислав Саламович вам ответит так же категорично, как вы вчера это сделали?
— Я считаю, что Станислав Саламович может отвечать мне, как угодно. Но самым лучшим ответом будет результат. Если это поражение научит наш тренерский штаб и наших футболистов чему-то хорошему, и мы на Евро выступим успешно, то я буду только счастлив. Я еще раз только хочу сказать, чтобы тренерский штаб приобретал опыт отбора на чемпионат мира. Мы уже в третьей корзине, на секундочку. Поэтому это моя работа, так сказать, в разговорном жанре. Все-таки работа тренера она больше заключается в учебно-тренировочном процессе, поэтому лучший ответ, это игра сборной России. Но поймите, что это совершенно нормально. Меня тоже многие критикуют, Черчесова тоже критикуют. Я никоим образом не думаю, что это как-то на наших отношениях отразится. У нас замечательные и приятельские отношения. Мы все желаем удачи российской сборной, мы болеем за наш спорт и, понятное дело, что у меня сердце болит, когда я вижу такие вещи, как вчера.
— Вас удовлетворил ответ Черчесова на вопрос про замену Гилерме на Джанаева в перерыве?
— Гилерме действительно не выручил, но грубых ошибок не допускал. С такой игрой в обороне, и вообще с такой игрой, я не могу обвинить одного вратаря.
— Сейчас снова много травли идет в адрес Антона Заболотного. Он это заслужил?
— Заболотный заслужил своей игрой быть в этой сборной. Мы видели, что на поле возникало недопонимание между Заболотным и партнерами. А слово травля… Ну, слушайте, работа такая у футболистов. Забил гол — ты герой. Пропустил четыре и не выиграл — ты антигерой. Это нормально, поэтому если ты выбираешь публичную профессию, то будь готов к пирогам и пышкам, а также к синякам и шишкам. Поэтому, когда Заболотный начинал заниматься футбол, то, как мне кажется, он представлял все это.
— Масло в огонь подлил священник Павел Островский. Он сказал, что церковь всегда призывала поддерживать убогих.
— Во-первых, я бы не назвал наших футболистов убогими. Хотя я говорил, что они средние футболисты. Во-вторых, мне кажется, что священнику все-таки нужно заниматься своими прямыми обязанностями.
— Как думаете, как сейчас будет со сборной? Это касается отношения болельщиков, журналистов и в самой команды внутри?
— Ну послушайте, работать надо. Мир не перевернулся, мы не вышли в другую группу, надо продолжать свое дело. Мы попали на Евро, по большому счету, мало что изменилось, все по-прежнему в наших руках. Сейчас эта команда выступит удачно на чемпионате Европы и все все забудут. Но, когда было пять игр, я говорил, что давайте дождемся шестой. Тренерский штаб нашей сборной — они были прекрасными мотиваторами, и я надеюсь, что и сейчас ими остаются. Но было видно, что сборная вышла немотивированной. Они не захотели играть за тренера? Я журналист и задаю вопросы: сборная не может играть за тренера? Сборная не может играть или сборная играет, как может? Я пока не нахожу ответ на эти вопросы. Я знаю одно. К сожалению, мы привыкаем к поражениям на уровне Лиги чемпионов и теперь уже на уровне сборной. Наш футбол в кризисе, я об этом уже писал.
Артем Дзюба и вчерашний разгром. Есть ли связь?
— Я еще раз хочу сказать, что нашей команде вчера нужен был капитан с яйцами, а мы в лишний раз убедились, что у Дзюбы они есть.
— А у Джикии?
— У Джикии тоже есть, но Дзюба — настоящий капитан, а Георгий все-таки вице-капитан сборной.
— Вопрос гипотетический. Если Станислав Саламович вам ответит так же категорично, как вы. Готовы с ним на дуэль?
— Станислав Черчесов придет ко мне в эфир, и мы с ним нормально поговорим. Поэтому не стоит говорить ни про какие дуэли. Не может быть дуэли между главным тренером и комментатором-журналистом. Я убежден, что это никак не отразится на наших отношениях. Более того, я считаю, что я это все делаю для того, чтобы поддержать Черчесова. Я не считаю, что Черчесов должен уйти, я не считаю, что сейчас нужно посыпать голову пеплом. Я считаю, что нужно разобраться в ситуации. Меньше слов и больше дела. Слова оставьте нам, комментаторам и журналистам, а тренеры пусть занимаются делами. Я с огромным уважением отношусь не только к Черчесову, но и к Ромащенко. Я считаю, что он прекрасный методист. Гинтараса Стауче я видел в воротах. С моей точки зрения, он великолепный тренер вратарей. Но просто, ребят, заглядывайте к вопросу о Сафонове не только в сегодня, а загляните в завтрашний и послезавтрашний день. Сафонов обязан был играть против Молдавии.
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Футбол , Павел Островский , Станислав Черчесов , Гинтарас Стауче , Артем Дзюба , Дмитрий Губерниев , Антон Заболотный , СБОРНАЯ РОССИИ
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