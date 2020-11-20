«Спартак» — «Динамо»: прогноз и ставки на матч РПЛ 21 ноября, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

21 ноября в Москве пройдет матч 15-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо». Начало прямой трансляции на «Матч ТВ» в `19:00 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом противостояния красно-белых. Сделать ставку на победу «Спартака» в основное время можно с коэффициентом 2.20, что соответствует 48% вероятности. Успех «Динамо» аналитики оценили коэффициентом 3.35 (26%), ничья в основное время также идёт за 3.35 (26%).

«Спартак» — «Динамо»: какие делать ставки на матч РПЛ 21 ноября

«Спартак» подходит к дерби с динамовцами на спаде: красно-белые проиграли «Ростову» и не смогли обыграть «Урал». Сейчас команда Доменико Тедеско располагается на 3-м месте в таблице, набрав 26 очков. После возвращения из сборных клуб понес потери: травму колена получил Александр Соболев , на поле в субботу мы его не увидим. Не будет на поле и Наиля Умярова , сломавшего руку. Кроме того, дискомфорт в бедре испытывает Георгий Джикия , его участие в матче также под вопросом. И все-таки пауза «Спартаку» была нужна, команда поднаелась и нуждалась в перезагрузке.

Интересно, что два немецких тренера четырежды встречались между собой и счет в этом противостоянии 3-1 в пользу Тедеско. Так что есть резон поставить на победу «Спартака». Тем более, что потерь у красно-белых куда меньше. Да, у «Спартака» был спад, но пауза на сборные должна была помочь. В плане целостности игры у команды Тедеско все поинтереснее, да и выбор у наставника спартаковцев побольше. Поставить на победу «Спартака» в БК «Фонбет» можно за 2.20

Букмекеры не верят в результативность встречи, но, кажется, последние встречи команд наталкивают на верховую ставку. У «Динамо» четыре последних игры были верховыми, а в трех матчах бело-голубые забивали минимум дважды. Последний матч оказался результативным и у «Спартака» — ничья 2:2 с «Уралом». Так что ставка на результативность имеет свой резон. Поставить на ТБ 2.5 гола во встрече 15-го тура в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 2.12

Есть резон поставить и на то, что обе команды забьют. Судите сами: «Динамо» под руководством Шварца здорово прессингует, проводя массированные атаки. Да и забивает не меньше двух. Для подопечных Тедеско же контратакующие действия — лучший вариант. Отдать сопернику мяч и выбегать в быстрые контратаки — стихия красно-белых. При этом традиционные проблемы «Спартака» в обороне никуда не делись, поэтому наверняка смогут отличиться и динамовцы. Поставить на то, что обе команды смогут забить, можно с коэффициентом 1.85. Делаете ставку в 1000 рублей в БК «Фонбет», получаете 1850 в случае успеха!