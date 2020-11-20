Орлов назвал Заболотного «плохой копией Дзюбы» 

"Заболотный… Понимаете, его уровень не соответствует Лиге наций. Вот у него момент — напротив только вратарь, а он лупит в него со всей силы. Ему не хватает, понимаете, в голове футбольного мозга, чтобы послать мяч в угол. Да, он на Дзюбу только похож. Он — плохая копия Дзюбы", — сказал Орлов.