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Российская модель отказалась встречаться с Неймаром 

Ирина Лебедева 11 минут назад
На прошлой неделе все крупные СМИ Бразилии вышли с заголовками, посвященными загадочной русской модели, которая отказала Неймару, лидеру футбольного клуба «Пари Сен-Жермен», одному из самых богатых и влиятельных спортсменов мира. Об этом рассказывает vladtv.ru.
Нина Бычкова — российская модель из Владимира. Ей 18 лет, она учится и работает в Дубае.
В августе этого года Неймар написал Нине в Инстаграм со своего официального аккаунта. Девушка не стала отвечать.
Через 2 месяца в Эмираты прилетел друг Неймара, он передал просьбу о встрече.
Нина переговорила с бразильским нападающим по телефону, но встречаться отказалась.
Эта история стала достоянием журналистов.

«Бразильские СМИ были удивлены почему я не ответила такому богатому и успешному футболисту, ведь с ним почти каждая девушка согласилась бы встретиться, но для меня не важны подписчики и деньги, если мне не нравится человек, я не буду с ним общаться при любых обстоятельствах», — прокомментировала ситуацию Нина.

Как ранее писал "Рамблер", бразильский форвард Неймар определился со своим будущим.
Согласно информации издания Le Parisien, нападающий намерен подписать новое трудовое соглашение с «ПСЖ».
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Футбол , Видео , ГТРК "Владимир"
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