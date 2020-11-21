На прошлой неделе все крупные СМИ Бразилии вышли с заголовками, посвященными загадочной русской модели, которая отказала Неймару, лидеру футбольного клуба «Пари Сен-Жермен», одному из самых богатых и влиятельных спортсменов мира. Об этом рассказывает vladtv.ru.

Нина Бычкова — российская модель из Владимира. Ей 18 лет, она учится и работает в Дубае.

В августе этого года Неймар написал Нине в Инстаграм со своего официального аккаунта. Девушка не стала отвечать.

Через 2 месяца в Эмираты прилетел друг Неймара, он передал просьбу о встрече.

Нина переговорила с бразильским нападающим по телефону, но встречаться отказалась.

Эта история стала достоянием журналистов.

«Бразильские СМИ были удивлены почему я не ответила такому богатому и успешному футболисту, ведь с ним почти каждая девушка согласилась бы встретиться, но для меня не важны подписчики и деньги, если мне не нравится человек, я не буду с ним общаться при любых обстоятельствах», — прокомментировала ситуацию Нина.

Как ранее писал "Рамблер", бразильский форвард Неймар определился со своим будущим.

Согласно информации издания Le Parisien, нападающий намерен подписать новое трудовое соглашение с «ПСЖ».