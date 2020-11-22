«Я не очень люблю затрагивать эту тему. Да, было время, когда мы играли в «Нью-Джерси», не общаясь друг с другом. Хотя было самое начало 90-х, и русские ребята по идее должны были помогать друг другу. Но сейчас все обиды в прошлом. Мы помирились с Фетисовым еще два года назад во время матча на Красной площади. Тогда в канун Нового года нам подарили настоящий праздник. Действительно, словно в сказку попали — растрогались, забыли прежние обиды», — рассказывал Касатонов.
«После матча мы сидели бок о бок в раздевалке. Я достал бутылку виски. Первый лед был сломан. Мы сидели вместе в маленькой раздевалке и пили. В тот момент я его простил. Он, видимо, и сам порядком запутался в своей жизни», — добавляет подробностей Фетисов.
«Мы с Лешей отдыхали всегда вместе, даже с его будущей женой я их познакомил. Если бы мне в то время сказали, что я буду читать Лешины высказывания о том, какой я плохой друг, я в такое никогда бы поверить не смог. Мы не только жили в одной комнате, вместе ели, вместе играли, мы прикрывали друг друга. Если кто‑то Крута «обижал», Макара или Ларика, огромный, не огромный — неважно, бежали им на защиту. Леша был и для мамы моей, и для отца членом семьи. Бывало всякое. И недопонимания, и разборки какие‑то, и обиды, но ничто, никакие ссоры не идут в сравнение с тем, что прожито. Леша знал всю мою жизнь, каждый мой шаг, я ничего от него не скрывал».
«Мы с Лешей недавно прилетали в Сочи. И вот ехали в аэропорт, вспомнили былое. Тогда мы после чемпионата мира отдыхали в санатории Минобороны. Пошли в ресторан в отпуске, посидели. Народ нас узнал, заказывали музыку. Тебе прислали бутылку шампанского, ты отправил две обратно — тебе приносят четыре. Такие тогда обмены были. Настроение у всех хорошее. Но кому-то из местных ребят не понравилось, что два пацана гуляют. Слово за слово. Получилась драка».
«Нам было по двадцать лет, может, чуть больше. Ужинали в ресторане «Кавказский аул», Леша отошел, вдруг слышу какой‑то шум, выбегаю и вижу: Лешу окружили несколько человек и дело явно идет к драке. Мы встали спина к спине, прибежали еще несколько кавказцев, кто‑то из них достал ножи. Никто не пришел к нам на помощь, потому что против нас была серьезная банда — все стояли и смотрели, чем это кончится. Мы дрались около огромного дерева, которое растет перед входом в ресторан».
«Была секунда, когда кого‑то из нас могли просто убить. Мы отбились, сломали кому‑то из главных челюсть, потом бежали через кусты, они за нами гнались. Нас хотели судить как зачинщиков драки, но, на счастье, нашлись свидетели — это нас спасло».
«Когда об этой истории узнали, нас сразу же отправили в Москву. А тех парней, кто с нами дрался, мы в госпитале не посещали…»