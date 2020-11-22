Истории Вячеслава Фетисова и Алексея Касатонова связаны неразрывны. Многолетние партнеры по ЦСКА и сборной СССР даже попали в один клуб Национальной хоккейной лиги — «Нью-Джерси». Вот только там почти не общались. Разлад случился в то время, когда Фетисов и Игорь Ларионов решили уехать в Северную Америку и объявили войну тренеру Виктору Тихонову, а вот Касатонов решил наставника поддержать. На то, чтобы помириться у хоккеистов ушло почти два десятка лет.

«Я не очень люблю затрагивать эту тему. Да, было время, когда мы играли в «Нью-Джерси», не общаясь друг с другом. Хотя было самое начало 90-х, и русские ребята по идее должны были помогать друг другу. Но сейчас все обиды в прошлом. Мы помирились с Фетисовым еще два года назад во время матча на Красной площади. Тогда в канун Нового года нам подарили настоящий праздник. Действительно, словно в сказку попали — растрогались, забыли прежние обиды», — рассказывал Касатонов.

«После матча мы сидели бок о бок в раздевалке. Я достал бутылку виски. Первый лед был сломан. Мы сидели вместе в маленькой раздевалке и пили. В тот момент я его простил. Он, видимо, и сам порядком запутался в своей жизни», — добавляет подробностей Фетисов.

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При этом, до разлада в отношениях Фетисова и Касатонова их дружба была, можно сказать, образцовой:

«Мы с Лешей отдыхали всегда вместе, даже с его будущей женой я их познакомил. Если бы мне в то время сказали, что я буду читать Лешины высказывания о том, какой я плохой друг, я в такое никогда бы поверить не смог. Мы не только жили в одной комнате, вместе ели, вместе играли, мы прикрывали друг друга. Если кто‑то Крута «обижал», Макара или Ларика, огромный, не огромный — неважно, бежали им на защиту. Леша был и для мамы моей, и для отца членом семьи. Бывало всякое. И недопонимания, и разборки какие‑то, и обиды, но ничто, никакие ссоры не идут в сравнение с тем, что прожито. Леша знал всю мою жизнь, каждый мой шаг, я ничего от него не скрывал».

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Одну из самых серьезных проверок эта дружба пережила в конце 80-х. Фетисов так вспоминал начало той истории, которая едва не обернулась трагедией:

«Мы с Лешей недавно прилетали в Сочи. И вот ехали в аэропорт, вспомнили былое. Тогда мы после чемпионата мира отдыхали в санатории Минобороны. Пошли в ресторан в отпуске, посидели. Народ нас узнал, заказывали музыку. Тебе прислали бутылку шампанского, ты отправил две обратно — тебе приносят четыре. Такие тогда обмены были. Настроение у всех хорошее. Но кому-то из местных ребят не понравилось, что два пацана гуляют. Слово за слово. Получилась драка».

Фетисов либо путает дату, либо хронологию событий. Возможно, этот скандал случился в другом году, либо в Сочи они с Касатановым отправились после победы на Олимпийских играх в Калгари, так как первенство планеты в 1988-м не проводилось. Но это нюансы, даже без них история получилась очень эпичной. Вот, как в своей автобиографии ее вспоминал капитан сборной СССР:

«Нам было по двадцать лет, может, чуть больше. Ужинали в ресторане «Кавказский аул», Леша отошел, вдруг слышу какой‑то шум, выбегаю и вижу: Лешу окружили несколько человек и дело явно идет к драке. Мы встали спина к спине, прибежали еще несколько кавказцев, кто‑то из них достал ножи. Никто не пришел к нам на помощь, потому что против нас была серьезная банда — все стояли и смотрели, чем это кончится. Мы дрались около огромного дерева, которое растет перед входом в ресторан».

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В жизни Фетисова было немало трагических моментов — в автомобильной аварии погиб его брат Анатолий, сам Фетисов находился во врезавшемся в дерево лимузине, после чего его партнер по «Детройту» Владимир Константинов оказался прикован к инвалидному креслу. У «Кавказского аула» все, к счастью, обошлось:

«Была секунда, когда кого‑то из нас могли просто убить. Мы отбились, сломали кому‑то из главных челюсть, потом бежали через кусты, они за нами гнались. Нас хотели судить как зачинщиков драки, но, на счастье, нашлись свидетели — это нас спасло».

Единственное, что Фетисов с Касатоновым потеряли в этой драке — остаток отпуска. Мелочь для такого неприятного расклада: